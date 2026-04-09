ابهام پررنگ در سرنوشت لیگ برتر

به گزارش ایلنا، سازمان لیگ فوتبال با انتشار اطلاعیه‌ای از باشگاه‌ها خواست تمرینات خود را برای ادامه مسابقات لیگ برتر آغاز کنند؛ اقدامی که نشان می‌دهد مسئولان فوتبال کشور مصمم به برگزاری دیدارهای باقی‌مانده هستند.

با این حال نحوه برگزاری بازی‌های باقی‌مانده و جزئیات ادامه مسابقات قرار است در دومین نشست مشترک مسئولان فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ با مدیران عامل باشگاه‌ها مشخص شود. این جلسه روز یکشنبه برگزار خواهد شد و انتظار می‌رود در آن تکلیف ادامه لیگ برتر روشن شود.

در حالی که بسیاری از تیم‌های لیگ برتری برنامه‌ریزی برای از سرگیری تمرینات را آغاز کرده‌اند، همچنان برخی باشگاه‌ها با ادامه مسابقات مخالف هستند. در نشست قبلی مدیران باشگاه‌ها مشخص شد که ۱۲ باشگاه مخالفت جدی خود را با ادامه لیگ اعلام کرده‌اند. هرچند تعداد مخالفان اکنون کمتر شده، اما همچنان تعدادی از تیم‌ها نسبت به ادامه رقابت‌ها تردید دارند.

نگرانی‌های اقتصادی از جمله هزینه‌های اردوی طولانی‌مدت در تهران، اجاره ورزشگاه و زمین تمرین از مهم‌ترین دلایل مخالفت برخی باشگاه‌ها با ادامه لیگ عنوان شده است. قرار است این موضوع در جلسه روز یکشنبه بار دیگر مطرح شود.

با این شرایط، باید منتظر نشست مسئولان فدراسیون، سازمان لیگ و مدیران عامل ۱۶ باشگاه لیگ برتر ماند تا درباره سرنوشت بازی‌های باقی‌مانده این رقابت‌ها تصمیم نهایی گرفته شود.

انتهای پیام/