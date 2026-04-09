طغیان بلوگرانا علیه داوری؛ طرح شکایت رسمی بارسا در راه یوفا

به گزارش ایلنا، شدت ناراحتی در اردوی کاتالان‌ها نسبت به انتخاب‌های قاضی رومانیایی در طول نبرد و همچنین عملکرد دستیاران او در اتاق مانیتورینگ، به بالاترین حد ممکن رسیده است. هانسی فلیک در انتهای رقابت بدون پرده‌پوشی دیدگاه خود را مطرح کرد و نارضایتی شدیدش را به تصویر کشید.

این سکان‌دار آلمانی نسبت به این موضوع معترض بود که چرا سیستم بازبینی ویدیویی در لحظه‌ای که پوبیل درون محوطه جریمه با دست به توپ ضربه زد، وارد عمل نشد. فلیک بر این باور بود که توپ پیش از آن لحظه به جریان افتاده بود و در نتیجه داور وظیفه داشت خطا بگیرد، مدافع تیم قرمزپوش را از زمین بیرون کند و یک ضربه پنالتی به نفع بارسا اعلام نماید.

با این حال نه کواکس و نه اتاق VAR در آن صحنه واکنشی نداشتند و بازی پیگیری شد. آشفتگی بارسایی‌ها همچنین به صحنه‌های دیگر، به ویژه اخراج پائو کوبارسی مربوط می‌شود. قاضی میدان ابتدا صحنه را مشاهده کرد و صرفاً به اعلام خطا و جریمه بازیکن آبی‌اناری با کارت زرد بسنده نمود.

در این صحنه، داوران ویدیویی مداخله کردند و داور رومانیایی با تغییر رای خود، کوبارسی را با کارت قرمز اخراج کرد. در بدنه مدیریتی بارسلونا، استانداردهایی که بر اساس آن VAR در برخی صحنه‌ها ورود می‌کند و در برخی دیگر سکوت اختیار می‌کند، به هیچ وجه قابل درک نیست.

یک محور دیگر برای ثبت شکایت، نحوه توزیع کارت‌ها توسط داور است. کاتالان‌ها معتقدند کوکه باید از زمین مسابقه اخراج می‌شد چرا که کواکس از نشان دادن کارت زرد دوم به او خودداری کرد. این اتفاق می‌توانست در همان نیمه نخست و پیش از ۱۰ نفره شدن بارسا رخ دهد، اما داور ضرورت را در اخراج او ندید.

لازم به ذکر است که بارسلونا پیش‌تر نیز سابقه ارسال شکایت رسمی بابت داوری را داشته است؛ آن‌ها پس از شکست ۴-۰ در بازی رفت نیمه‌نهایی جام حذفی، اعتراضی را به فدراسیون فوتبال اسپانیا تحویل داده بودند. در آن پرونده، تمرکز شکایت بر صحنه‌ای بود که مونوئرا ۷ دقیقه زمان برای باطل اعلام کردن گل کوبارسی صرف کرده بود.

