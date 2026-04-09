خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

واکنش فرشاد فرجی به تحولات اخیر کشور

کد خبر : 1771460
لینک کوتاه کپی شد.

مدافع تیم تراکتور با انتشار پستی در صفحه شخصی، با اشاره به گفته‌های مقام‌های برجسته دوران جنگ، به شرایط اخیر و وضعیت فعلی کشور واکنش نشان داد.

به گزارش ایلنا،  فرشاد فرجی، مدافع تیم فوتبال تراکتور، در هفته‌های اخیر و در پی تحولات کشور، واکنش خود را در صفحه شخصی‌اش به اشتراک گذاشت.
این بازیکن با نقل قول‌هایی از دو مقام برجسته دوران جنگ عراق، نکاتی مهم و یادآورانه را برای دنبال‌کننده‌های خود مطرح کرد و به اهمیت توجه به وضعیت کنونی کشور اشاره نمود.

فرجی در نقل قولی از شهید مصطفی چمران نوشت: "مصطفی چمران می‌گفت: «وقتی شیپور جنگ نواخته شود، مرد از نامرد شناخته می‌شود.» او که از دکترای فیزیک پلاسما در آمریکا گذشت تا در دهلاویه بجنگد، ثابت کرد وطن پرستی به شعار نیست. به ایستادن در میان خاک و خون است، نه نشستن در کاخ‌های دشمن و دل بستن به دلارهای بیگانه."

او در ادامه پیامش نوشت: "به قول آقا مهدی زین الدین: من حاضرم همینجا بمیرم ولی حتی یک متر از این خاک دست دشمن نیفته!

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار