واکنش فرشاد فرجی به تحولات اخیر کشور
مدافع تیم تراکتور با انتشار پستی در صفحه شخصی، با اشاره به گفتههای مقامهای برجسته دوران جنگ، به شرایط اخیر و وضعیت فعلی کشور واکنش نشان داد.
به گزارش ایلنا، فرشاد فرجی، مدافع تیم فوتبال تراکتور، در هفتههای اخیر و در پی تحولات کشور، واکنش خود را در صفحه شخصیاش به اشتراک گذاشت.
این بازیکن با نقل قولهایی از دو مقام برجسته دوران جنگ عراق، نکاتی مهم و یادآورانه را برای دنبالکنندههای خود مطرح کرد و به اهمیت توجه به وضعیت کنونی کشور اشاره نمود.
فرجی در نقل قولی از شهید مصطفی چمران نوشت: "مصطفی چمران میگفت: «وقتی شیپور جنگ نواخته شود، مرد از نامرد شناخته میشود.» او که از دکترای فیزیک پلاسما در آمریکا گذشت تا در دهلاویه بجنگد، ثابت کرد وطن پرستی به شعار نیست. به ایستادن در میان خاک و خون است، نه نشستن در کاخهای دشمن و دل بستن به دلارهای بیگانه."
او در ادامه پیامش نوشت: "به قول آقا مهدی زین الدین: من حاضرم همینجا بمیرم ولی حتی یک متر از این خاک دست دشمن نیفته!