خیبر خرمآباد آماده بازگشت به لیگ برتر شد
پس از وقفهای چند هفتهای، شاگردان سید مهدی رحمتی تمرینات خود را برای ادامه رقابتها از سر میگیرند و آماده نمایش بهتر در مسابقات هستند.
به گزارش ایلنا، پس از توقف مسابقات لیگ برتر به دلیل تحولات اخیر فوتبال در ایران، تیم خیبر خرمآباد برنامه آمادهسازی خود را نهایی کرده است؛ تمرینات این تیم از روز شنبه آغاز خواهد شد.
تمرینات در تهران برگزار میشود و سید مهدی رحمتی همراه کادر فنی بر روند آمادهسازی بازیکنان نظارت خواهد داشت. انتخاب تهران با هدف بهرهمندی از امکانات بهتر و فراهم شدن شرایط ایدهآل برای تمرین صورت گرفته است.
خیبر خرمآباد پیش از توقف لیگ، عملکرد قابل قبولی داشت و با از سرگیری تمرینات، تلاش میکند با آمادگی کامل به ادامه رقابتها بازگردد.