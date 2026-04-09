به گزارش ایلنا، پس از تعطیلی چند ماهه لیگ برتر؛ مقامات فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ تصمیم گرفتند رقابت‌ها را از سر بگیرند؛ این تصمیم روز یکشنبه در جلسه با مدیران عامل باشگاه‌ها رسماً اعلام خواهد شد.

سازمان لیگ با صدور اطلاعیه‌ای رسمی از باشگاه‌ها خواست تمرینات خود را آغاز کنند؛ باشگاه‌ها نیز بلافاصله به این درخواست پاسخ دادند و تمرینات خود را استارت زدند.

بر اساس تصمیم کمیته مسابقات؛ لیگ برتر به صورت متمرکز در استان تهران و ورزشگاه‌های اطراف برگزار خواهد شد؛ با توجه به اینکه بازی‌ها بدون حضور تماشاگر است، ورزشگاه‌هایی که فاصله‌ای با استانداردهای تماشاگر دارند نیز می‌توانند میزبان باشند.

چهار ورزشگاه تهران شامل شهرقدس، پاس، امام خمینی اسلامشهر و ایران‌خودرو (پیکانشهر) میزبان اصلی بازی‌ها خواهند بود؛ استادیوم تازه‌تأسیس اسلامشهر پیش از این محل برگزاری تمرینات و مسابقات لیگ یک آریو بوده و ایران‌خودرو محل تمرینات شاگردان سعید دقیقی است.

همچنین ورزشگاه‌های اطراف تهران شامل انقلاب کرج، سردار آزادگان قزوین، امام خمینی اراک و شهید وطنی قائمشهر نیز به دلیل نزدیکی به پایتخت در جریان مسابقات لیگ برتر مورد استفاده قرار می‌گیرند.

این تصمیم سازمان لیگ، نشان‌دهنده برنامه‌ریزی دقیق برای ادامه مسابقات در شرایط ویژه و حفظ سلامت بازیکنان و کادر فنی است؛ لیگ بدون تماشاگر با رعایت استانداردهای بهداشتی و مدیریتی ادامه خواهد یافت.

