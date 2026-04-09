تداوم ایستادگی باشگاهها مقابل ازسرگیری لیگ برتر
علیرغم چراغ سبز اکثر تیمها برای بازگشت به تمرینات گروهی، بخش قابلتوجهی از باشگاهها همچنان با برگزاری ادامه بازیهای لیگ مخالفت میکنند.
به گزارش ایلنا، سازمان لیگ فوتبال با انتشار بیانیهای در روز قبل و فراخوان تیمها برای آغاز دور جدید تمرینات، ثابت کرد که تصمیمی قطعی برای پیگیری دیدارهای باقیمانده لیگ برتر دارد.
با این وجود، سازوکار برپایی مسابقات پیش رو و سایر جزئیات عملیاتی قرار است در دومین گردهمایی مدیران فدراسیون و سازمان لیگ با نمایندگان باشگاهها نهایی شود. این نشست که برای روز یکشنبه برنامهریزی شده، خروجی نهایی درباره سرنوشت لیگ برتر را مشخص خواهد کرد.
علیرغم اینکه غالب تیمهای حاضر در لیگ برتر مقدمات بازگشت به میدان را فراهم کرده و تمرینات خود را استارت زدهاند، اما ایده پیگیری مسابقات همچنان با مقاومتهایی روبرو است.
در نشست پیشین مشخص گردید که ۱۲ تیم بهطور جدی با ازسرگیری رقابتها مخالف هستند. اگرچه در حال حاضر از شمار منتقدان کاهش پیدا کرده، اما کماکان بخشی از بدنه لیگ با این تصمیم همراه نیستند.
مجموعههایی که با بحرانهای مالی شدیدی نظیر هزینههای سنگین برپایی اردوهای بلندمدت در پایتخت، اجاره استادیومها و زمینهای تمرینی دست و پنجه نرم میکنند، همچنان بر موضع مخالف خود پافشاری کرده و قصد دارند در جلسه روز یکشنبه بار دیگر این دغدغهها را مطرح نمایند.
با توجه به فضای حاکم، تمامی نگاهها به خروجی نشست مشترک مسئولان ارشد فدراسیون با مدیران ۱۶ تیم لیگ برتری دوخته شده است تا وضعیت نهایی بازیهای باقیمانده لیگ برتر روشن شود.