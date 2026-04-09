به گزارش ایلنا، مدیریت باشگاه بنفیکا اخبار منتشر شده در خصوص برکناری ژوزه مورینیو از سمت سرمربیگری این تیم را بی‌اساس دانست.

در پی تساوی دور از انتظار که شانس‌های بنفیکا را برای فتح لیگ پرتغال به شدت کاهش داد، برخی خبرگزاری‌ها مدعی پایان کار مورینیو شدند که این خبر از سوی سران باشگاه تکذیب شد. این تیم پرتغالی به شکلی رسمی و صریح، گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال جدایی مورینیو ۶۳ ساله را از بدنه فنی خود رد کرد.

مورینیو که پیشینه درخشانی شامل سه عنوان قهرمانی در لیگ برتر انگلیس و دو جام لیگ قهرمانان اروپا را در کارنامه دارد، بعد از تساوی یک بر یک در برابر کاسا پیا که منجر به ماندگاری تیمش در جایگاه سوم جدول شد، با فشارهای رسانه‌ای روبرو گشت. با این وجود، روی کاستا، ریاست باشگاه بنفیکا، با تکذیب این شایعه‌ها اظهار داشت: «مورینیو یک سال دیگر قرارداد دارد و او به کارش ادامه می‌دهد.»

وی با پافشاری بر انسجام مجموعه تیم اضافه کرد: «ما کاملا با هم هماهنگ هستیم.»

در همین راستا زمزمه‌هایی مبنی بر پیشنهاد خورخه مندز، مدیر برنامه‌های مورینیو، برای استعفای او به گوش می‌رسید اما مورینیو در آخرین نشست خبری خود این ادعاها را باطل دانست و گفت: «اگر چیزی در حین بازی اتفاق بیفتد، من نمی‌دانم. قبل از بازی هیچ اتفاقی نیفتاده است. خورخه مندز نماینده من است، اما تصمیم‌گیرنده من هستم. تصمیم من این است که می‌خواهم در بنفیکا بمانم.»

در حال حاضر بنفیکا با کسب ۶۶ امتیاز از ۲۸ مسابقه در رده سوم جدول لیگ پرتغال ایستاده است و با صدرنشین یعنی پورتو هفت امتیاز و با اسپورتینگ لیسبون که یک دیدار عقب‌افتاده حساس دارد، دو امتیاز فاصله دارد.

مورینیو با پذیرش این نکته که چشم‌انداز قهرمانی تیمش دستخوش تغییر شده، عنوان کرد: «از نظر ورزشی، هدف ممکن پایان فصل در رتبه دوم است، اما این بستگی به نتایج دیگر بازی‌ها دارد. ما فقط به خودمان وابسته نیستیم. حتی اگر همه بازی‌ها را برنده شویم، باز هم نمی‌توانیم فقط به خودمان تکیه کنیم. اسپورتینگ باید دو امتیاز دیگر از دست بدهد.»

سرمربی نامدار پرتغالی در پایان خاطرنشان کرد: «هنوز ممکن است. اسپورتینگ ممکن است مساوی کند. درست است که ما نباختیم، اما فکر نمی‌کنم این تساوی به هیچ وجه جایگاه بنفیکا یا مسیر ما را ارتقا دهد.»

