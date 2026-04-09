خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اعزام کاروان «شهدای ناو دنا» به چین؛ ۵۷ ورزشکار در مسیر بازی‌های ساحلی آسیایی

کد خبر : 1771387
لینک کوتاه کپی شد.

کاروان ورزشی ایران با نام اختصاصی «شهدای ناو دنا» به منظور رقابت در ششمین دوره بازی‌های آسیایی ساحلی ۲۰۲۶، بامداد امروز عازم شهر سانیا چین شد.

به گزارش ایلنا، این گروه ۹۹ نفره که شامل ۵۷ ورزشکار در قالب ۱۰ رشته ورزشی و ۴۲ نفر در بخش‌های کادر فنی، مدیریت، تیم پزشکی و تیم رسانه‌ای است، جهت شرکت در این مسابقات راهی سانیا شد.

تیم‌های گوناگون ورزشی به اتفاق کادر سرپرستی، مربیگری و پزشکی، بامداد امروز پنج‌شنبه ۲۰ فروردین ماه، با بهره‌گیری از ۴ دستگاه اتوبوس از مبدأ تهران به طرف مرز باجگیران در استان خراسان رضوی حرکت کردند. این کاروان در ادامه مسیر خود، به صورت زمینی وارد خاک کشور ترکمنستان شده و به شهر عشق‌آباد منتقل می‌شوند تا از طریق فرودگاه بین‌المللی این شهر، بخش هوایی سفر خود را کلید بزنند.

مطابق با جداول زمان‌بندی و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، فرستادگان ورزش ایران از شهر عشق‌آباد به سمت پکن، پایتخت چین پرواز خواهند کرد و پس از آن در قالب دو گروه مجزا به شهر سانیا، که کانون اصلی برگزاری بازی‌های آسیایی ساحلی ۲۰۲۶ است، اعزام خواهند شد.

با در نظر گرفتن اوضاع فعلی و انسداد مسیرهای پروازی، فرآیند این اعزام به ناچار به صورت ترکیبی از مسیرهای زمینی و سپس خطوط هوایی طراحی شده و به مرحله اجرا درآمده است. شایان ذکر است که این دوره از رقابت‌های آسیایی ساحلی، از تاریخ دوم تا دهم اردیبهشت‌ماه سال جاری به میزبانی کشور چین و در شهر ساحلی سانیا برپا می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار