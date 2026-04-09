به گزارش ایلنا، این گروه ۹۹ نفره که شامل ۵۷ ورزشکار در قالب ۱۰ رشته ورزشی و ۴۲ نفر در بخش‌های کادر فنی، مدیریت، تیم پزشکی و تیم رسانه‌ای است، جهت شرکت در این مسابقات راهی سانیا شد.

تیم‌های گوناگون ورزشی به اتفاق کادر سرپرستی، مربیگری و پزشکی، بامداد امروز پنج‌شنبه ۲۰ فروردین ماه، با بهره‌گیری از ۴ دستگاه اتوبوس از مبدأ تهران به طرف مرز باجگیران در استان خراسان رضوی حرکت کردند. این کاروان در ادامه مسیر خود، به صورت زمینی وارد خاک کشور ترکمنستان شده و به شهر عشق‌آباد منتقل می‌شوند تا از طریق فرودگاه بین‌المللی این شهر، بخش هوایی سفر خود را کلید بزنند.

مطابق با جداول زمان‌بندی و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، فرستادگان ورزش ایران از شهر عشق‌آباد به سمت پکن، پایتخت چین پرواز خواهند کرد و پس از آن در قالب دو گروه مجزا به شهر سانیا، که کانون اصلی برگزاری بازی‌های آسیایی ساحلی ۲۰۲۶ است، اعزام خواهند شد.

با در نظر گرفتن اوضاع فعلی و انسداد مسیرهای پروازی، فرآیند این اعزام به ناچار به صورت ترکیبی از مسیرهای زمینی و سپس خطوط هوایی طراحی شده و به مرحله اجرا درآمده است. شایان ذکر است که این دوره از رقابت‌های آسیایی ساحلی، از تاریخ دوم تا دهم اردیبهشت‌ماه سال جاری به میزبانی کشور چین و در شهر ساحلی سانیا برپا می‌شود.

