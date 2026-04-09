مسیر آزادکاران ایران در قهرمانی آسیا مشخص شد
با برگزاری مراسم قرعهکشی رقابتهای کشتی آزاد قهرمانی قاره کهن، آزادکاران ۱۰ وزن ایران رقبای خود را برای صعود به سکوی افتخار شناسایی کردند.
به گزارش ایلنا، آیین قرعهکشی مسابقات کشتی آزاد قهرمانی آسیا نیمروز امروز در کشور قرقیزستان برپا شد. رقابتهای کشتی آزاد رده بزرگسالان قهرمانی آسیا طی روزهای ۲۱ الی ۲۳ فروردین ماه در شهر بیشکک قرقیزستان انجام میگیرد.
حاصل قرعهکشی فرستادگان کشورمان به ترتیب زیر است:
در وزن ۵۷ کیلوگرم که ۱۱ کشتیگیر شرکت دارند، میلاد والیزاده بعد از قرعه استراحت در مرحله اول، در مرحله دوم با برنده رقابت بین آنکوش از هند و کشتیگیر سریلانکایی سرشاخ میشود.
در وزن ۶۱ کیلوگرم که ۱۱ مدعی دارد، احمد محمدنژاد جوان بعد از استراحت در دور نخست، در راند دوم با برنده مسابقه میان توشیهیرو هاسهگاوا از ژاپن و آسیل آیتاکین از قزاقستان پیکار میکند.
در وزن ۶۵ کیلوگرم که ۱۲ ورزشکار حضور یافتهاند، پیمان نعمتی در دور نخست با رستمجان کاخاروف از قرقیزستان سرشاخ خواهد شد و در صورت غلبه بر این رقیب، در مرحله بعد با سوجیت، صاحب مدال طلای امیدهای جهان از هند رقابت خواهد کرد.
در وزن ۷۰ کیلوگرم که ۱۰ نفر ثبتنام کردهاند، سینا خلیلی بعد از استراحت در گام اول، در گام دوم به مصاف سنجر دوسجانوف، نفر اول آسیا از قزاقستان میرود.
در وزن ۷۴ کیلوگرم که نبردها با حضور ۱۴ نفر پیگیری میشود، امیرمحمد یزدانی در مرحله اول با کاروناپلی از سریلانکا مبارزه میکند و در صورت موفقیت در این تقابل، در مرحله دوم با برنده جدال میان یوشینوسوکه آئویاگی، دارنده نشانهای طلا و برنز جهان از ژاپن و سومیابازار زاندانبود از مغولستان مواجه میشود.
در وزن ۷۹ کیلوگرم که ۱۲ شرکتکننده دارد، مهدی یوسفی در دور اول با فنگ لیو از چین کشتی میگیرد و در صورت پیروزی برابر این حریف، در دور دوم با رازامبک جمالاف، قهرمان المپیک و جهان از ازبکستان پیکار میکند.
در وزن ۸۶ کیلوگرم که ۱۵ نفر حضور دارند، کامران قاسمپور بعد از استراحت در راند نخست، در راند دوم با برنده پیکار میان یودای تاکاهاشی از ژاپن و نماینده سریلانکا روبرو میشود.
در وزن ۹۲ کیلوگرم که ۱۲ نفر حضور یافتهاند، محمدمبین عظیمی بعد از استراحت در گام نخست، در گام دوم با برنده کومار پونیت از هند و تاکاهاشی ایشیگورو از ژاپن مسابقه میدهد.
در وزن ۹۷ کیلوگرم که ۱۳ نفر شرکت دارند، امیرعلی آذرپیرا بعد از استراحت در دور اول، در دور دوم با برنده شرزاد پایانوف از ازبکستان و کانیبک عبدالخایروف از قرقیزستان سرشاخ میشود.
در وزن ۱۲۵ کیلوگرم که ۱۱ نفر حضور دارند، امیرحسین زارع بعد از استراحت در مرحله نخست، در مرحله دوم با برنده نامبارداگوا باتبایار از مغولستان و یدیگه کاسیمبک از قزاقستان مبارزه خواهد کرد.