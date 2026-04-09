شانس صعود داریم، خوشحالیم که فقط دو گل خوردیم

به گزارش ایلنا، لیورپول در مسابقه رفت مرحله یک‌چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا در خاک فرانسه مقابل پاری‌سن‌ژرمن قرار گرفت و با حساب دو بر صفر مغلوب شد.

آرنه اشلوت، سرمربی لیورپول در کنفرانس خبری پس از مسابقه عنوان کرد: «اگر کل جریان بازی را مدنظر قرار دهیم، تصور می‌کنم اقبال با ما یار بود که تنها دو گل خوردیم. پذیرش گل نخست دشوار بود. گمان می‌کنم برای ما نکته مثبتی است که همچنان در چرخه رقابت حضور داریم و می‌توانیم آن‌ها را به استادیوم آنفیلد بکشانیم. مطلع هستیم که آنفیلد تا چه حد برای ما قدرت‌بخش است.»

اشلوت در خصوص تقابل بایرن‌مونیخ و رئال مادرید بیان کرد: «دیروز رقابت بایرن‌مونیخ و رئال مادرید را دیدم. شما به چنین کیفیتی احتیاج دارید، به مجموعه‌ای سخت‌کوش نیاز دارید که تمام توان خود را مقابل تیمی نظیر پاری‌سن‌ژرمن به کار ببندد. هر زمان که به آلیسون بکر احتیاج داشتیم، او برای ما مهیا بود. امروز نمایش مناسبی داشت و موفق شد چندین موقعیت را از رقیب سلب کند.»

او در بخش پایانی در این باره که آیا موقعیت‌های لازم را خلق کرده‌اند یا خیر، گفت: «بله و خیر. بله، به این خاطر که تمایل داشتیم فرصت‌های زیادتری بسازیم، و خیر، چرا که فضا‌های زیادی برای خلق کردن موجود نبود. دفعات زیادی تلاش کردیم به آن‌ها فشار بیاوریم، اما وقتی به مهار انفرادی اتکا کردیم، آن‌ها موفق شدند از سد دفاعی ما رد شوند. فکر می‌کنم این مسئله در نیمه دوم نیز تکرار شد. فرصت‌هایی برای مهره‌ها در موقعیت‌های امیدوارکننده مهیا بود. قادر بودیم در این مسابقه به گل برسیم، هرچند حریف هم می‌توانست گل‌های زیادتری را وارد دروازه ما کند.»

