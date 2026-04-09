انریکه:
حریفان خودشان را با ما تطبیق میدهند
سرمربی پاریسنژرمن میگوید تیمش در بازی برگشت مقابل لیورپول هم به دنبال برد هستند.
به گزارش ایلنا، پاری سن ژرمن، قهرمان فصل گذشته لیگ قهرمانان اروپا، در مسابقه رفت مرحله یکچهارم نهایی فصل فعلی میزبان لیورپول بود و موفق شد با دو گل حریف خود را شکست دهد.
لوئیس انریکه در کنفرانس مطبوعاتی پس از پایان بازی بیان کرد: «ما خیلی خوب بازی کردیم و باید به گلهای بیشتری میرسیدیم. اما این لیگ قهرمانان اروپا است. ما رضایت داریم. هنوز مسابقه برگشت پیش رو است. از این بابت دلخور هستم که چرا موقعیتهای فراوانی را به سادگی هدر دادیم، البته روشن است که ما نمایشی لایق طرفدارانمان نشان دادیم.»
او در ادامه عنوان کرد: «تماشای لیورپول با این شیوه بازی غافلگیرکننده بود. آنها در مسیر تحول هستند. ما به این موضوع عادت کردهایم که رقبایمان خودشان را با سبک ما هماهنگ کنند.»
او در بخش پایانی درباره رقابت برگشت اظهار داشت: «تفاوتی ندارد مسابقه در کجا برپا شود، پاری سن ژرمن در پی موفقیت است. آن استادیوم ویژگیهای خاصی دارد، اما از آنچه امروز به نمایش گذاشتیم خشنود هستیم. در مسابقه برگشت هم به دنبال رسیدن به پیروزی هستیم تا با شایستگی کامل به مرحله بعدی صعود کنیم.»