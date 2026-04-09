به گزارش ایلنا، دیگو سیمئونه، سرمربی اتلتیکو مادرید، بعد از پیروزی ارزشمند ۲ بر صفر مقابل بارسلونا در مسابقه رفت یک‌چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا، بر سختی به‌دست آوردن این برد در استادیوم نوکمپ و ارزش کیفیت تیمی مجموعه‌اش پافشاری کرد.

سیمئونه گفت: «ما هیچ‌وقت در نوکمپ برنده نشده بودیم، این اقدام بسیار سخت است. بارسلونا احتمالا برترین تیم قاره در کنار پاری سن ژرمن و بایرن مونیخ باشد. با یک عملکرد تیمی مناسب، موفق شدیم در دقایق کلیدی ضربه بزنیم. گل دوم به ما آرامش زیادتری بخشید و متأسفانه ما از موقعیت‌های زیادتری بهره نبردیم. هفته قبل در لالیگا آن‌ها برنده شدند و امشب ما. فوتبال همین است.»

او در ادامه بیان کرد: «قادر هستم هزاران مطلب درباره مسابقاتی بگویم که در آن‌ها ۳۰ مرتبه شوت زدیم و به گل نرسیدیم. فوتبال جذاب است چرا که تعیین‌کننده بودن در آن اهمیت دارد. امروز ما بسیار قاطع بودیم، اما در شب‌های قبل این‌گونه نبودیم. آگاه بودیم با خط تهاجمی مدرن آن‌ها چه اتفاقی ممکن است رخ بدهد. ما به خوبی روی آن تمرکز کردیم و موفق شدیم در اکثر زمان مسابقه از طریق این فرصت‌ها صدمه بزنیم.»

سرمربی آرژانتینی اتلتیکو مادرید در ادامه اظهارات خود عنوان کرد: «گل حاصل همکاری فوق‌العاده میان جولیان و جولیانو و در نهایت سورلوث بود. سورلوث، همانند همیشه، برای هر توپی مهیا بود. نتیجه بسیار خوب است، هرچند با رقیبی مواجه هستیم که قطعا روز سه‌شنبه ما را به دردسر خواهد انداخت.»

سیمئونه در پایان خاطرنشان کرد: «ما خودمان و رقیب‌مان را شناسایی کرده‌ایم، آن‌ها هم آگاه هستند با چه تیمی روبرو می‌شوند. تلاش می‌کنیم نمایش باکیفیتی داشته باشیم و بیش از هر تایم دیگری به هواداری طرفداران‌مان احتیاج داریم تا مقتدر باشند و ما را در مسابقه دشواری که در پیش داریم، به جلو هدایت کنند.»

