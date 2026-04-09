اعتراض تند فلیک به قضاوت داور بازی مقابل اتلتیکو مادرید

به گزارش ایلنا، هانسی فلیک، نفر اول کادرفنی بارسلونا، بعد از ناکامی ۲-۰ مقابل اتلتیکو مادرید در رقابت رفت یک‌چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا در استادیوم نوکمپ، از انتخاب‌های داور ایراد گرفت و بیان کرد تیم او استحقاق گرفتن یک پنالتی را داشت و بیرون رفتن پائو کوبارسی در این باخت تاثیرگذار بود.

فلیک گفت: «ما باختیم، اما موقعیت‌های ایده‌آلی داشتیم. کوتاه نمی‌آییم. گمان می‌کنم موقعیت‌های فراوانی در رقابت برگشت برای تلافی نتیجه داریم.»

او در خصوص اخراج کوبارسی و نظرات داوران بیان کرد: «نمی‌دانم درباره بیرون رفتن کوبارسی چه بگویم، احتمال دارد کارت قرمز بوده باشد یا نباشد. اطمینان ندارم که آیا به اندازه لازم با توپ تماس داشت یا نه، توپ در پشت او قرار داشت. حکم سخت‌گیرانه‌ای بود. ما به خودمان باور داریم و با یک مهره کمتر هم نمایش مناسبی داشتیم. ایستادگی در مقابل آن‌ها ساده نبود، اما ما فرصت‌هایی داشتیم و قادر بودیم نتیجه دیگری را ثبت کنیم.»

فلیک در مورد کیفیت بازیکنان عنوان کرد: «لامین عالی بود، نمایش خوبی داشت و موفق شد از چند نفر رد شود. بایستی از او و مهره‌های شبیه به او پشتیبانی و مراقبت کنیم.»

او همچنین به مسابقه برگشت گریز زد: «باید روی رقابت آتی مقابل اتلتیکو تمرکز داشته باشیم. امیدوار هستیم و مبارزه خواهیم کرد. شنبه مسابقه دربی را پیش رو داریم، ابتدا بایستی این بازی را پیش ببریم، سپس روی اتلتیکو متمرکز می‌شویم.»

فلیک در نهایت درباره شرایط روحی بازیکنان تیم گفت: «لامین هم مثل بقیه ناراحت بود، اما نمایش خوبی داشت. بعضی وقت‌ها باید برای هواداری از بازیکنان، به خصوص در مقابل خشونت خیلی زیاد، نقشه‌ها و حد و مرزهایی داشته باشیم. باید از بازیکنان حمایت کنیم و از آن‌ها مراقبت کنیم تا برترین کیفیت خود را نشان دهند.»

