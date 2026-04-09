ستاره جوان رئال چهارمین بازیکن گران قیمت سری آ شد

به گزارش ایلنا، نیکو پاز نه‌ تنها یکی از هیجان‌انگیزترین بازیکنان این فصل محسوب می‌شود، بلکه به‌ سرعت در رتبه‌بندی باارزش‌ترین بازیکنان سری‌ آ نیز صعود کرده است. بر اساس داده‌های ترانسفرمارکت، در حال حاضر تنها لائوتارو مارتینز (اینتر)، کنان ییلدیز (یوونتوس) و الساندرو باستونی (اینتر) ارزشی بالاتر از نیکو پاز دارند.

این تنها دومین فصل حضور او در سری‌ آ است، اما پاز در ورزشگاه سینگالیا به یک مهره تعیین‌کننده تبدیل شده و در این فصل طی ۲۹ بازی لیگ، آمار ۱۰ گل و ۶ پاس گل را ثبت کرده است. عملکرد او به کومو کمک کرده تا به رتبه چهارم سری‌ آ صعود کند و در جمع مدعیان کسب سهمیه لیگ قهرمانان قرار بگیرد.

با توجه به پیشینه و اعتبار رم و یوونتوس که رقبای اصلی کومو محسوب می‌شوند، هنوز شانس‌ها برای کسانی که معتقدند کومو می‌تواند برای اولین بار در تاریخ خود به رقابت‌های سطح اول اروپا صعود کند، جذاب است. تحت هدایت سسک فابرگاس و در حالی که خود پاز محصول آکادمی رئال مادرید است، این هافبک آرژانتینی به بازیکنی سطح بالا تبدیل شده است.

ارزش تخمینی ۶۵ میلیون یورویی او با رافائل لیائو برابر است و تنها پنج میلیون یورو کمتر از باستونی ارزش‌گذاری شده است. فابرگاس از ابتدای حضور پاز در کومو برنامه مشخصی برای پیشرفت او داشت. او در اکتبر ۲۰۲۴ گفته بود: «او بازیکن خاصی است و باید آزاد باشد تا خودش را نشان دهد. نباید او را به یک بازیکن ربات‌گونه تبدیل کنیم.»

فابرگاس در قبال این بازیکن ۲۱ ساله رویکردی ترکیبی از تشویق و سخت‌گیری در پیش گرفته است. در فوریه گذشته، او را به‌ دلیل تأخیر در حضور در وعده غذایی پیش از مسابقه مقابل لچه، نیمکت‌نشین کرد. نیکو پاز از نظر قراردادی بازیکن کومو محسوب می‌شود، چرا که این باشگاه در سال ۲۰۲۴ انتقال دائمی او از رئال مادرید را قطعی کرد. با این حال، رئال مادرید می‌تواند در تابستان‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ گزینه بازخرید این استعداد آرژانتینی را فعال کند.

در حال حاضر، به نظر می‌رسد پاز در فصل ۲۷-۲۰۲۶ به سانتیاگو برنابئو بازگردد، اما کومو امیدوار است در همین مدت باقی‌مانده از حضور او نهایت استفاده را ببرد، شاید حتی با کسب یک سهمیه تاریخی در لیگ قهرمانان یا لیگ اروپا.

انتهای پیام/