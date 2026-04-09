ستاره آبی های پایتخت در یک قدمی بازگشت به آرژانتین

به گزارش ایلنا، انتقال گارناچو به چلسی در ابتدا به‌ عنوان یک شروع تازه و ضروری پس از اختلاف پرحاشیه‌اش با روبن آموریم در منچستریونایتد تلقی می‌شد. با این حال، دوران آرام اولیه این وینگر در غرب لندن به‌ وضوح به پایان رسیده است. این ملی‌پوش آرژانتینی در فصلی پرنوسان نتوانسته است جایگاه ثابتی در ترکیب اصلی پیدا کند.

از نظر آماری، این بازیکن ۲۱ ساله پایین‌تر از انتظارات ظاهر شده است. او در مجموع ۳۷ بازی در تمامی رقابت‌ها، هشت گل و چهار پاس گل ثبت کرده، اما بخش عمده این آمار در مسابقات جام حذفی داخلی به دست آمده است. تنها یک گل در ۲۰ بازی لیگ برتر، تردیدهای جدی درباره تناسب او با اهداف بلندپروازانه این باشگاه ایجاد کرده است.

در پی این شرایط دشوار در استمفوردبریج، یک مشتری غیرمنتظره وارد ماجرا شده است. گزارش‌هایی از آمریکای جنوبی حاکی از آن است که ادواردو کودت، سرمربی ریور پلاته، به‌ طور مستقیم با گارناچو تماس گرفته تا درباره انتقال احتمالی صحبت کند.

این خبر که توسط گونزالو کارول، خبرنگار TyC Sports منتشر شده، نشان می‌دهد که این باشگاه آرژانتینی در حال بررسی امکان جذب این مهاجم ۲۱ ساله است. بر اساس ادعای مطرح شده در این گزارش، چلسی با انتقال قرضی یک‌ ساله موافق خواهد بود تا این بازیکن بتواند دور از فشار شدید لیگ برتر انگلیس، اعتماد به‌ نفس خود را بازیابد.

انتهای پیام/