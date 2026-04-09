سپاهان از فردا تمریناتش را آغاز می کند

به گزارش ایلنا، محرم نویدکیا، سرمربی طلایی‌پوشان، بازیکنان خود را برای شروع دوباره تمرینات فراخواند. طبق اعلام کادر فنی، بازیکنان سپاهان باید خود را برای اولین جلسه تمرینی که روز جمعه برگزار خواهد شد، آماده کنند تا رسماً استارت کار برای رقابت‌های احتمالی پیش‌رو زده شود.

این تمرینات در حالی آغاز خواهد شد که شرایط باشگاه سپاهان به دلیل وابستگی به مجموعه صنعتی فولاد مبارکه، تحت تأثیر جدی حملات محور آمریکایی-صهیونیستی به زیرساخت‌های این مجتمع قرار داشت. این حوادث باعث شده بود تا تمرینات تیم با تأخیر مواجه شود، اما حالا با تصمیم مدیریت و نویدکیا، تیم آماده بازگشت به روال عادی است.

سپاهان یکی‌ از تیم‌هایی است که تحت تاثیر حملات ناجوانمردانه دشمن قرار گرفت اما با این حال خیلی زود تمریناتشان را آغاز خواهند کرد تا برای دلگرمی هوادارانشان و مردم اصفهان به میدان بروند.

انتهای پیام/