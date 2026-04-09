به گزارش ایلنا، دور رفت از مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا، چهارشنبه شب با برگزاری دو دیدار به پایان رسید و تیم‌های پاری‌سن‌ژرمن و اتلتیکومادرید کار خود را برای صعود به نیمه نهایی آسان کردند.

در یکی از بازی‌های برگزار شده، تیم بارسلونا در ورزشگاه نوکمپ مقابل میهمانش اتلتیکومادرید با نتیجه 2 بر صفر باخت و کارش برای صعود به نیمه نهایی بسیار سخت شود.

در این بازی خولیان آلوارز در دقیقه 45 روی یک ضربه آزادی تماشایی و الکساندر سورلوث در دقیقه 70 برای اتلتیکومادرید گلزنی کردند.

این نتیجه در حالی رقم خورد که پائو کوبارسی مدافع بارسلونا در دقیقه 44 از زمین اخراج شد.

بارسلونا در آمار توانست عملکرد بهتری نسبت به حریف داشته باشد، اما در خانه شکست خورد. این در حالی بود که آبی و اناری پوشان در ابتدای هفته توانسته بودند اتلتیکومادرید را در جریان رقابت‌های لالیگا، در خانه حریف 2 بر یک شکست بدهند.

قضاوت این بازی بر عهده ایستوان کواچ از رومانی بود که به گاوی و کانسلو از بارسلونا و کوکه، پوبیل و بائنا از اتلتیکومادرید کارت زرد نشان داد.

در دیگر بازی برگزار شده، تیم پاری‌سن‌ژرمن مدافع عنوان قهرمانی در دیداری که یک سر و گردن بالاتر از لیورپول بود، موفق شد میهمانش را 2 بر صفر شکست بدهد و گام بلندی برای صعود بردارد.

دزیره دوئه در دقیقه 11 و خویچا کواراتسخلیا در دقیقه 65 برای PSG گلزنی کردند.

پاری‌سن‌ژرمن 17 شوت به سمت دروازه حریف زد که 7 شوت در چهارچوب بود. در سوی مقابل از 3 شوت لیورپول هیچ کدام در چهارچوب نبودند. همچنین آمار پاس 733 برابر 255 و همچنین مالکیت 74 درصد به 26 درصد، نشانگر اقتدار شاگردان لوئیز انریکه در این بازی بود.

خوسه ماریا سانچس از اسپانیا داور این بازی بود که به گومز و مک‌آلیستر از لیورپول کارت زرد نشان داد.

دیدارهای برگشت این دو مسابقه، سه شنبه هفته آینده برگزار می‌شود.

