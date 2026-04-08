رونمایی از ترکیب پاری سن ژرمن و لیورپول
ترکیب تیمهای پاریسنژرمن و لیورپول برای بازی حساس در لیگ قهرمانان اروپا مشخص شد.
به گزارش ایلنا، چهارشنبه شب، پاریسنژرمن بار دیگر مقابل لیورپول قرار میگیرد و از عنوان قهرمانی خود در اروپا دفاع میکند. برای دومین سال متوالی، دو باشگاه پاری سن ژرمن و لیورپول در مرحله حذفی لیگ قهرمانان اروپا به مصاف هم میروند؛ این بار در مرحله یکچهارم نهایی.
برای این مسابقه، لوئیز انریکه همچنان با مصدومیتهای فابین روئیز و بردلی بارکولا مواجه است، بنابراین سرمربی اسپانیایی خط حملهای متشکل از عثمان دمبله، دزیره دوئه و خویچا کواراتسخلیا را انتخاب کرده است.
در سمت لیورپول یک غافلگیری بزرگ دیده میشود؛ محمد صلاح روی نیمکت قرار دارد. در همین حال، هوگو اکیتیکه در ترکیب حضور دارد.
ترکیب رسمی پاریسنژرمن:
سافونوف، حکیمی، مارکینیوش، پاچو، نونو مندز، ویتینیا، ژوائو نوس، زئیر امری، دوئه، دمبله، کواراتسخلیا
ترکیب رسمی لیورپول:
مامارداشویلی، گومز، کوناته، فندایک، کرکز، گراونبرخ، سوبوسلای، مکآلیستر، فریمپونگ، اکیتیکه، ویرتز