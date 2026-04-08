قدردانی فجر سپاسی از مردم و نیروهای فداکار
فجر سپاسی قدردانی خود را از مردم و نیروهای فداکار اعلام کرد.
به گزارش ایلنا، باشگاه فجر سپاسی در پیامی رسمی، مراتب قدردانی عمیق و صمیمانه خود را از مردم نجیب و سرافراز ایران، نیروهای مسلح مقتدر، امدادگران ایثارگر و کادر درمان فداکار اعلام کرد.
در این پیام آمده است:
باشگاه فرهنگی ورزشی فجر شهید سپاسی با انتشار پیامی، مراتب قدردانی عمیق و صمیمانه خود را از مردم نجیب و سرافراز ایران، نیروهای مسلح مقتدر، امدادگران ایثارگر و کادر درمان فداکار اعلام کرد؛
عزیزانی که در روزهای سرنوشتساز، با روحیهای مثالزدنی از مسئولیتپذیری، همدلی و ازخودگذشتگی، دوشادوش یکدیگر ایستاده و جلوهای کمنظیر از انسجام ملی را رقم زدهاند.
در این پیام، ضمن ارج نهادن به تلاشهای بیوقفه و مسئولانه تمامی این عزیزان، تأکید شده است که همبستگی و اتحاد ملی در شرایط حساس، جلوهای از عظمت و استقامت ملت ایران را به نمایش گذاشته و مایه مباهات و امیدواری است.
باشگاه فجر شهید سپاسی ضمن آرزوی سلامتی برای تمامی خدمتگزاران این عرصه، استمرار حضور مردم در صحنه و اطاعت از فرمان ولی امر مسلمین و روحیه فداکاری و همدلی را سرمایهای ارزشمند برای آینده کشور دانسته است.