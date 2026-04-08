رنگرز: ۴ سال پیاپی قهرمان آسیا شدیم

به گزارش ایلنا، حسن رنگرز، سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران پس از قهرمانی شاگردانش در رقابت‌های قهرمانی آسیا اعلام کرد: برای نخستین بار در تاریخ کشتی ایران موفق شدیم چهار سال پیاپی عنوان قهرمانی آسیا را به دست بیاوریم.

وی افزود: همچنین برای نخستین بار در سه سال متوالی بیشترین تعداد فینالیست را در تاریخ این رقابت‌ها داشتیم و مهم‌تر از همه اینکه برای اولین بار هر ۱۰ ملی‌پوش اعزامی ایران موفق به کسب مدال شدند.

رنگرز با اشاره به اقتدار تیم ایران در این مسابقات گفت: نکته قابل توجه این است که ۲۴ ساعت پیش از پایان رقابت‌ها، قهرمانی تیمی ایران قطعی شد.

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی در پایان اظهار کرد: آن‌قدر به وطنم عشق دارم که همه بهشت را با ذره‌ای از خاک ایرانم عوض نمی‌کنم.

