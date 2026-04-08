رنگرز: ۴ سال پیاپی قهرمان آسیا شدیم

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی از ثبت چند رکورد تاریخی برای ایران در رقابت‌های قهرمانی آسیا خبر داد.

به گزارش ایلنا،  حسن رنگرز، سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران پس از قهرمانی شاگردانش در رقابت‌های قهرمانی آسیا اعلام کرد: برای نخستین بار در تاریخ کشتی ایران موفق شدیم چهار سال پیاپی عنوان قهرمانی آسیا را به دست بیاوریم.

وی افزود: همچنین برای نخستین بار در سه سال متوالی بیشترین تعداد فینالیست را در تاریخ این رقابت‌ها داشتیم و مهم‌تر از همه اینکه برای اولین بار هر ۱۰ ملی‌پوش اعزامی ایران موفق به کسب مدال شدند.

رنگرز با اشاره به اقتدار تیم ایران در این مسابقات گفت: نکته قابل توجه این است که ۲۴ ساعت پیش از پایان رقابت‌ها، قهرمانی تیمی ایران قطعی شد.

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی در پایان اظهار کرد: آن‌قدر به وطنم عشق دارم که همه بهشت را با ذره‌ای از خاک ایرانم عوض نمی‌کنم.

