به گزارش ایلنا، خداداد عزیزی که در روزهای اخیر و همزمان با حملات تجاوزگرایانه آمریکا و رژیم صهیونیستی بارها در حمایت از مردم ایران و تمامیت ارضی کشور در صفحه شخصی خود واکنش نشان داده بود، این بار نیز به اعلام آتش‌بس واکنش نشان داد.

عزیزی که چند روز پیش با حضور در مرکز اهدای خون اقدام به اهدای خون کرده بود، در تازه‌ترین استوری خود سوره نصر از قرآن کریم به همراه ترجمه آن را منتشر کرد؛ سوره‌ای که به مفهوم پیروزی اشاره دارد.

