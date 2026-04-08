نامه ویژه رییس سابق کمیته اخلاق به اینفانتینو

به گزارش ایلنا، محمدزاده که چند سال قبل و به مدتی نسبتا طولانی ریاست کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال را برعهده داشت، نامه رسمی را به زبان انگلیسی خطاب به جیانی اینفانتینو رییس فدراسیون جهانی نوشته و درباره اعطای جایزه صلح به دونالد ترامپ ریاست جمهوری آمریکا نکاتی را بیان کرده است.

محمدزاده با بیان برخی مفاد موجود در آیین‌نامه اخلاقی فیفا به مغایرت های موجود برای اعطای جایزه صلح به ترامپ پرداخته است.

متن فارسی نامه رییس سابق کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال به اینفانتینو که در اختیار "ورزش سه" قرار گرفته را در ادامه می‌خوانید:

"جناب آقای جیانی اینفانتینیو

رئیس محترم فیفا

با سلام و احترام، اینجانب دکتر علی‌اکبر محمدزاده، رئیس اسبق کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران و یکی از اصلی‌ترین تدوین‌کنندگان آیین‌نامه کمیته اخلاق آن فدراسیون، بدین‌وسیله یک پرسش حقوقی رسمی در خصوص موضوعی با اهمیت اخلاقی و رویه‌ای به حضور حضرتعالی تقدیم می‌نمایم.

بر اساس گزارش‌های رسمی، فیفا برای نخستین بار جایزه‌ای با عنوان «جایزه صلح فیفا – فوتبال مردم جهان را متحد می‌کند» ایجاد نموده است که این جایزه در تاریخ ۵ دسامبر ۲۰۲۵، در مراسم قرعه‌کشی جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ در واشنگتن دی.سی.، ایالات متحده آمریکا، به آقای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا اعطا شد. فیفا در بیانیه رسمی خود اعلام کرده است که این جایزه به پاس «اقدامات برجسته و فوق‌العاده» وی در ترویج صلح و وحدت جهانی اهدا گردیده است.

این تصمیم نگرانی‌های گسترده‌ای را در میان رسانه‌ها، جامعه حقوق ورزش و جامعه مدنی در خصوص شفافیت فرآیند انتخاب، معیارهای اعمال‌شده و انطباق آن با استانداردهای اخلاقی فیفا برانگیخته است.

از منظر آیین‌نامه اخلاق فیفا (ویرایش ۲۰۲۳) که تمامی افراد مشمول آن را ملزم می‌سازد، این موضوع نیازمند بررسی دقیق است. همه اشخاص تحت پوشش این آیین‌نامه موظف به رعایت رفتار با تمامیت اخلاقی، احترام به کرامت انسانی و اجتناب از رفتارهای تبعیض‌آمیز، افترا آمیز یا مضر هستند.

به‌طور مشخص، رفتار و اظهارات منتسب به فرد مورد اشاره می‌تواند نگرانی‌های جدی تحت مواد زیر ایجاد نماید:

ماده ۱۴ – وظایف عمومی: اشخاص مشمول این آیین‌نامه موظف‌اند با تمامیت، صداقت و رفتار اخلاقی عمل کنند و تأثیر رفتار خود بر حیثیت و تمامیت فوتبال را مدنظر قرار دهند.

ماده ۲۳ – تبعیض و افترا: اشخاص نباید اقدام یا اظهارنظری انجام دهند که به حیثیت یا تمامیت یک کشور، فرد یا گروه لطمه وارد کند یا مصداق تبعیض، نفرت‌پراکنی یا افترا باشد.

ماده ۲۴ – حفاظت از تمامیت جسمی و روانی: اشخاص باید از رفتارهایی که ممکن است موجب تحریک یا ترویج نفرت، خشونت یا تهدید علیه دیگران شود، اجتناب کنند.

به عنوان یک اصل بنیادین، اعطای هرگونه عنوان یا جایزه رسمی توسط یک نهاد بین‌المللی باید مبتنی بر استانداردهای حقوقی روشن، مکانیزم‌های ارزیابی شفاف و انطباق کامل با اصول اخلاقی، بی‌طرفی، پاسخگویی و تمامیت رویه‌ای باشد.

بدین منظور، خواهشمند است دستور فرمایید مراجع صالح در فیفا، از جمله کمیته اخلاق در صورت لزوم، توضیحات مکتوب و مستندی در خصوص موارد ذیل ارائه نمایند:

1-چارچوب حقوقی و مقرراتی حاکم بر فرآیند نامزدی، ارزیابی و اعطای چنین جوایزی.

2-فرآیندهای دقت لازم (Due Diligence) در بررسی سوابق رفتاری، اظهارات عمومی و مواضع افراد طبق آیین‌نامه اخلاق فیفا.

3-روش‌شناسی اعمال‌شده برای احراز انطباق با مواد ۱۴، ۲۳ و ۲۴ آیین‌نامه اخلاق فیفا در این مورد خاص.

4-نحوه اعمال اصول «حسن شهرت» و «تمامیت اخلاقی» در فرآیند تصمیم‌گیری.

5-سازوکارهای رسمی موجود برای بازبینی، تجدیدنظر یا لغو جوایز در صورت احراز تعارض با اصول اخلاقی فیفا.

ارائه پاسخ شفاف، مستند و مبتنی بر اصول حقوقی نقش اساسی در تقویت پاسخگویی نهادی و حفظ اعتماد عمومی به چارچوب حکمرانی اخلاقی فیفا خواهد داشت. با تشکر از توجه حضرتعالی، منتظر دریافت پاسخ هستم."

