به گزارش ایلنا، لیگ برتر در شرایطی به تعطیلی اجباری رفت که بسیاری از تیم‌ها در اوج رقابت برای اهداف خود بودند و ذوب‌آهن نیز یکی از همین تیم‌ها محسوب می‌شد. سبزپوشان اصفهانی که پیش از توقف مسابقات به فرم قابل قبولی رسیده بودند، قرار بود در نهم اسفند میزبان پرسپولیس باشند؛ دیداری حساس که حتی با حضور سرخ‌پوشان در اصفهان نیز برگزار نشد تا به یکی از مهم‌ترین بازی‌های معوقه فصل تبدیل شود.

این وقفه ۴۰ روزه، ریتم تیم‌ها را به‌طور کامل بر هم زد و ذوب‌آهن نیز از این قاعده مستثنی نبود. بازیکنان در این مدت تنها به تمرینات انفرادی بسنده کردند؛ موضوعی که اگرچه مانع افت شدید بدنی شد، اما فاصله زیادی با شرایط مسابقه دارد. حالا با اعلام آتش‌بس و جدی‌تر شدن برنامه‌ها برای ازسرگیری لیگ، باشگاه‌ها به‌دنبال بازگشت به تمرینات گروهی هستند و ذوب‌آهن نیز در انتظار تعیین تکلیف نهایی از سوی سازمان لیگ به سر می‌برد.

با این حال، مهم‌ترین نکته درباره ذوب‌آهن به وضعیت این تیم در جدول بازمی‌گردد؛ جایی که با ۱۹ امتیاز از ۲۱ بازی در رده پانزدهم قرار دارد، اما در مقایسه با رقبای بالاتر، دو بازی کمتر انجام داده و تنها سه امتیاز فاصله دارد. این معادله نشان می‌دهد شاگردان امیدیان برخلاف جایگاه فعلی، همچنان شانس بالایی برای فرار از منطقه سقوط دارند؛ به‌ویژه اگر بتوانند از بازی‌های معوقه خود حداکثر بهره را ببرند.

در این میان، سناریوهای مختلفی برای ادامه لیگ مطرح شده؛ از برگزاری متمرکز دیدارهای تیم‌های پایین جدول گرفته تا احتمال تغییر در تقویم مسابقات پس از جام جهانی. این ابهام، کار برنامه‌ریزی را برای کادر فنی دشوار کرده و تمرکز تیم‌ها را تحت تأثیر قرار داده است.

با نزدیک شدن به اعلام رسمی برنامه ادامه لیگ، ذوب‌آهن در موقعیتی حساس ایستاده؛ تیمی که از یک‌سو در منطقه خطر قرار دارد و از سوی دیگر، ابزار لازم برای نجات را در اختیار دارد. حالا همه‌چیز به تصمیمات پیش‌رو و نحوه بازگشت این تیم به شرایط مسابقه بستگی دارد؛ جایی که هر امتیاز می‌تواند سرنوشت یک فصل را تغییر دهد.

