اکرت در تیم منتخب هفته بلژیک

به گزارش ایلنا، رقابت‌های هفته سی‌ویکم ژوپیر لیگ بلژیک در حالی در قالب سه گروه پلی‌آف دنبال شد که لژیونرهای ایرانی بار دیگر توانستند تاثیر مستقیمی بر نتایج تیم‌های خود بگذارند. در یکی از مهم‌ترین دیدارها، علیرضا جهانبخش با گلزنی در جریان برتری یک بر صفر دندر مقابل لالوویر، نقش تعیین‌کننده‌ای در کسب سه امتیاز ایفا کرد تا روند مثبت خود را ادامه دهد.

اما درخشان‌ترین چهره این هفته بدون تردید دنیس اکرت بود؛ مهاجم ایرانی‌الاصل استاندارد لیژ که پس از بازگشت از اردوی تیم ملی، با انگیزه‌ای مضاعف به میادین باشگاهی برگشت. اکرت که به دلیل برخی محدودیت‌ها فرصت بازی ملی مقابل نیجریه و کاستاریکا را از دست داده بود، در دیدار برابر لوون از دقیقه ۶۰ به‌عنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شد، اما در همین زمان محدود، نمایشی فراتر از انتظار ارائه داد.

او با به ثمر رساندن دو گل و گرفتن یک پنالتی، نقش مستقیم در هر سه گل تیمش داشت تا استاندارد لیژ با نتیجه ۳ بر ۱ به پیروزی برسد. این عملکرد کم‌نظیر نه‌تنها او را به عنوان بهترین بازیکن زمین معرفی کرد، بلکه بار دیگر توانایی‌هایش در تغییر جریان بازی را به نمایش گذاشت.

در شرایطی که اکرت برای دومین بازی متوالی در ترکیب اصلی قرار نگرفته بود، این نمایش می‌تواند معادلات کادر فنی را تغییر دهد؛ چرا که او نشان داد حتی در نقش بازیکن ذخیره نیز می‌تواند به یک مهره تعیین‌کننده تبدیل شود. از سوی دیگر، تداوم تاثیرگذاری جهانبخش نیز گواهی بر ثبات فنی او در ترکیب تیمش است.

با این روند، لژیونرهای ایرانی در بلژیک نه‌تنها جایگاه خود را در تیم‌هایشان تثبیت کرده‌اند، بلکه با نزدیک شدن به مقاطع حساس فصل، به مهره‌هایی کلیدی در تعیین سرنوشت رقابت‌ها تبدیل شده‌اند.

انتهای پیام/