آغاز تمرینات پرسپولیس با هدایت کریم باقری

به گزارش ایلنا، باشگاه پرسپولیس اعلام کرد با توجه به شرایط خاص کشور پس از تحولات اخیر و اعلام آتش‌بس و در حالی که سازمان لیگ هنوز تصمیم نهایی خود را درباره نحوه ادامه رقابت‌های لیگ برتر اعلام نکرده، برنامه‌ریزی لازم برای حفظ آمادگی بازیکنان انجام شده است.

بر این اساس و به پیشنهاد محسن خلیلی و تأیید مدیرعامل باشگاه، تمرینات سرخ‌پوشان به صورت رسمی از روز شنبه آغاز می‌شود. تا زمان بازگشت اوسمار ویرا و سایر اعضای خارجی کادر فنی، هدایت تمرینات تیم بر عهده کریم باقری خواهد بود تا روند آماده‌سازی بازیکنان بدون وقفه ادامه پیدا کند.

باشگاه پرسپولیس همچنین با تأکید بر اهمیت حفظ عدالت ورزشی اعلام کرد در صورت ازسرگیری مسابقات، ادامه لیگ و معرفی تیم قهرمان باید در فضایی کاملاً عادلانه، حرفه‌ای و صرفاً بر اساس معیارهای فوتبالی انجام شود.

