فجر سپاسی در آستانه شکستن یک طلسم

به گزارش ایلنا، با جدی‌تر شدن روند ازسرگیری رقابت‌های لیگ برتر، سازمان لیگ با ارسال اطلاعیه‌ای به باشگاه‌ها، رسماً از آنها خواست هرچه سریع‌تر مقدمات آغاز تمرینات را فراهم کنند؛ تصمیمی که نشان می‌دهد مدیران فوتبال کشور عزم خود را برای به جریان انداختن دوباره مسابقات جزم کرده‌اند. در بخشی از این اطلاعیه نیز بر ضرورت آمادگی تیم‌ها برای حضور در دیدارهای باقی‌مانده فصل تأکید شده است.

در همین راستا، باشگاه فجر سپاسی نیز تحرکات خود را برای شروع تمرینات گروهی در شیراز آغاز کرده است. مدیران این باشگاه ضمن حفظ ارتباط مستمر با کادر فنی، از بازیکنان خواسته‌اند تمرینات انفرادی خود را با جدیت دنبال کنند تا در زمان اعلام‌شده، تیم با حداقل افت بدنی وارد فاز تمرینات گروهی شود. شاگردان پیروز قربانی نیز در انتظار اعلام زمان دقیق هستند تا به‌زودی خود را به شیراز برسانند.

فجر سپاسی که تا پایان هفته بیست‌وسوم با ۳۰ امتیاز در رده هشتم جدول قرار دارد، یکی از تیم‌های قابل‌توجه این فصل محسوب می‌شود؛ تیمی که اگرچه در میانه جدول جای گرفته، اما همچنان ظرفیت جهش در هفته‌های پایانی را دارد. با این حال، مهم‌ترین چالش زردپوشان شیرازی به یک الگوی عجیب در نتایج آنها برمی‌گردد؛ جایی که این تیم در نیم‌فصل دوم در بازی‌های خانگی عملکردی بی‌نقص داشته و تمام امتیازات ممکن را کسب کرده، اما در دیدارهای خارج از خانه ناکام بوده و امتیازی به دست نیاورده است.

این تضاد آماری، فجر را به تیمی غیرقابل پیش‌بینی تبدیل کرده؛ تیمی که در شیراز به‌سختی امتیاز از دست می‌دهد، اما بیرون از خانه به‌راحتی مغلوب می‌شود. حالا با نزدیک شدن به شروع دوباره لیگ، کادر فنی این تیم بیش از هر زمان دیگری به دنبال ایجاد تعادل در عملکرد تیمش است؛ چرا که اگر فجر بتواند تنها بخشی از ضعف خود در بازی‌های خارج از خانه را جبران کند، به‌سرعت می‌تواند به جمع مدعیان نیمه بالای جدول نزدیک شود.

در شرایطی که لیگ وارد فاز حساس و تعیین‌کننده خود می‌شود، فجر سپاسی در موقعیتی قرار دارد که می‌تواند با اصلاح یک ضعف کلیدی، فصل خود را از یک عملکرد معمولی به یک پایان قابل‌توجه تبدیل کند؛ چالشی که پاسخ آن، سرنوشت این تیم در هفته‌های آینده را رقم خواهد زد.

