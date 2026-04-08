بازگشت به کورس با پیروزی حساب‌شده مقابل نجف؛

الطلبهِ منصوریان از بحران عبور کرد

الطلبهِ منصوریان از بحران عبور کرد
شاگردان علیرضا منصوریان در هفته بیست‌وهفتم لیگ ستارگان عراق با برتری ۲ بر ۱ برابر نجف، نه‌تنها به روند ناکامی‌های اخیر پایان دادند، بلکه با تثبیت جایگاه چهارم، بار دیگر خود را به‌عنوان تیمی جدی در معادلات بالای جدول مطرح کردند.

به گزارش ایلنا،  الطلبه در شبی که بیش از هر زمان دیگری به سه امتیاز نیاز داشت، با نمایشی کنترل‌شده و مبتنی بر نظم تاکتیکی، توانست از سد نجف عبور کند و به مسیر موفقیت بازگردد. این تیم که در دو دیدار قبلی نتوانسته بود نتایج مطلوبی کسب کند، با رویکردی محتاطانه اما هدفمند وارد زمین شد و از همان ابتدا بر جریان بازی تسلط نسبی داشت.

شاگردان منصوریان با تکیه بر انسجام در خطوط و استفاده بهینه از فرصت‌ها، برتری خود را به حریف دیکته کردند. در سوی مقابل، نجف تلاش کرد با پیش کشیدن بازی، نتیجه را جبران کند، اما در لحظات حساس مسابقه، اخراج یک بازیکن این تیم معادلات را بر هم زد و کار را برای بازگشت دشوارتر کرد. هرچند دقایقی بعد الطلبه نیز ۱۰ نفره شد، اما مدیریت بازی از سوی این تیم قابل توجه بود؛ به‌طوری‌که نه‌تنها برتری حفظ شد، بلکه موقعیت‌های متعددی نیز روی دروازه حریف خلق شد.

این پیروزی از منظر ذهنی نیز اهمیت ویژه‌ای برای الطلبه داشت؛ تیمی که نشانه‌هایی از افت را بروز داده بود، حالا با کسب ۵۱ امتیاز و تثبیت رتبه چهارم، بار دیگر اعتمادبه‌نفس خود را بازیافته و به آینده امیدوار شده است. استمرار این روند می‌تواند الطلبه را در هفته‌های پایانی به یکی از مدعیان جدی‌تر در کورس بالای جدول تبدیل کند؛ تیمی که حالا نشان داده از ظرفیت بازگشت در بزنگاه‌های حساس برخوردار است.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
