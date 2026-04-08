قهرمانی مقتدرانه فرنگیکاران ایران در آسیا
تیم ملی کشتی فرنگی ایران با کسب ۱۰ مدال رنگارنگ عنوان قهرمانی آسیا را به دست آورد.
به گزارش ایلنا، تیم ملی کشتی فرنگی ایران در رقابتهای قهرمانی آسیا با کسب ۲ مدال طلا، ۵ مدال نقره و ۳ مدال برنز عنوان قهرمانی این مسابقات را از آن خود کرد.
در این رقابتها محمدهادی ساروی در وزن ۹۷ کیلوگرم و امین میرزازاده در وزن ۱۳۰ کیلوگرم صاحب مدال طلا شدند. عرفان جرکنی در ۶۳ کیلوگرم، محمدجواد رضایی در ۷۲ کیلوگرم، علی اسکو در ۷۷ کیلوگرم، محمدامین حسینی در ۸۲ کیلوگرم و غلامرضا فرخی در ۸۷ کیلوگرم نیز به مدال نقره رسیدند.
همچنین محمدحسینوند پناهی در ۵۵ کیلوگرم، علی احمدیوفا در ۶۰ کیلوگرم و احمدرضا محسننژاد در ۶۷ کیلوگرم مدالهای برنز این مسابقات را برای ایران کسب کردند.