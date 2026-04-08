به گزارش ایلنا، تیم ملی کشتی فرنگی ایران در رقابت‌های قهرمانی آسیا با کسب ۲ مدال طلا، ۵ مدال نقره و ۳ مدال برنز عنوان قهرمانی این مسابقات را از آن خود کرد.

در این رقابت‌ها محمدهادی ساروی در وزن ۹۷ کیلوگرم و امین میرزازاده در وزن ۱۳۰ کیلوگرم صاحب مدال طلا شدند. عرفان جرکنی در ۶۳ کیلوگرم، محمدجواد رضایی در ۷۲ کیلوگرم، علی اسکو در ۷۷ کیلوگرم، محمدامین حسینی در ۸۲ کیلوگرم و غلامرضا فرخی در ۸۷ کیلوگرم نیز به مدال نقره رسیدند.

همچنین محمدحسینوند پناهی در ۵۵ کیلوگرم، علی احمدی‌وفا در ۶۰ کیلوگرم و احمدرضا محسن‌نژاد در ۶۷ کیلوگرم مدال‌های برنز این مسابقات را برای ایران کسب کردند.

انتهای پیام/