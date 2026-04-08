طلای چهارم آسیا بر گردن محمدهادی ساروی

سنگین‌وزن تیم ملی کشتی فرنگی ایران با پیروزی در فینال ۹۷ کیلوگرم به مدال طلا رسید.

به گزارش ایلنا،  در ادامه رقابت‌های پنج وزن دوم کشتی فرنگی قهرمانی آسیا در قرقیزستان، محمدهادی ساروی نماینده وزن ۹۷ کیلوگرم ایران در دیدار فینال مقابل نینش از هند به روی تشک رفت و با برتری ۷ بر یک به مدال طلای این وزن دست یافت تا چهارمین طلای آسیایی خود را کسب کند.

ساروی در مسیر رسیدن به فینال ابتدا در دور نخست استراحت کرد، سپس با نتیجه ۸ بر صفر مینهو لی از کره جنوبی را شکست داد و راهی مرحله نیمه‌نهایی شد. او در این مرحله نیز با نتیجه ۳ بر یک مقابل اسلام یولویف از قزاقستان به پیروزی رسید و به دیدار پایانی راه یافت.

