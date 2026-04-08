نقره آسیا بر گردن رضایی در وزن ۷۲ کیلوگرم

به گزارش ایلنا، در ادامه رقابت‌های پنج وزن دوم کشتی فرنگی قهرمانی آسیا در قرقیزستان، محمدجواد رضایی در دیدار فینال وزن ۷۲ کیلوگرم مقابل آلماتبک امانبک از قزاقستان به روی تشک رفت و در نهایت با ضربه فنی مغلوب حریف خود شد تا به مدال نقره این رقابت‌ها دست پیدا کند.

رضایی در مسیر رسیدن به فینال ابتدا در دور نخست استراحت کرد و سپس با نتیجه ۹ بر صفر تایشی ناریکانی از ژاپن را شکست داد تا راهی مرحله نیمه‌نهایی شود. او در این مرحله نیز با نتیجه ۹ بر صفر شهزاد کوچکوروف از ازبکستان را از پیش رو برداشت و به دیدار پایانی رسید.

پیش از این نیز علی احمدی‌وفا در وزن ۶۰ کیلوگرم و احمدرضا محسن‌نژاد در وزن ۶۷ کیلوگرم موفق به کسب مدال برنز شده بودند.

در ادامه این رقابت‌ها محمدامین حسینی در وزن ۸۲ کیلوگرم و محمدهادی ساروی در وزن ۹۷ کیلوگرم نیز تا دقایقی دیگر برای کسب مدال طلا به میدان می‌روند. تیم کشتی فرنگی ایران پیش از این قهرمانی زودهنگام این مسابقات را قطعی کرده است.

