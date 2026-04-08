نقره آسیایی برای حسینی در وزن ۸۲ کیلوگرم
نماینده ایران در فینال وزن ۸۲ کیلوگرم کشتی فرنگی قهرمانی آسیا به مدال نقره رسید.
به گزارش ایلنا، در ادامه رقابتهای پنج وزن دوم کشتی فرنگی قهرمانی آسیا در قرقیزستان، محمدامین حسینی در دیدار فینال وزن ۸۲ کیلوگرم مقابل شاهین بداغی، کشتیگیر ایرانی تیم قطر، به روی تشک رفت و در پایان با نتیجه ۴ بر ۳ شکست خورد تا به مدال نقره این وزن دست یابد.
بداغی با این پیروزی برای نخستین بار در تاریخ کشتی قطر موفق شد در مسابقات قهرمانی آسیا مدال طلا کسب کند.
حسینی در مسیر رسیدن به فینال ابتدا در دور نخست استراحت کرد، سپس با نتیجه ۹ بر صفر امان نظراف از ترکمنستان را شکست داد و راهی نیمهنهایی شد. او در این مرحله نیز با نتیجه ۱۰ بر صفر پرینسی از هند را مغلوب کرد و به دیدار پایانی راه یافت.
پیش از این نیز محمدجواد رضایی در وزن ۷۲ کیلوگرم مدال نقره گرفته بود و علی احمدیوفا در وزن ۶۰ کیلوگرم و احمدرضا محسننژاد در وزن ۶۷ کیلوگرم به مدال برنز دست یافته بودند.
در ادامه رقابتها محمدهادی ساروی آخرین نماینده ایران است که تا دقایقی دیگر برای کسب مدال طلای وزن ۹۷ کیلوگرم به میدان میرود. تیم ایران پیش از این قهرمانی زودهنگام این مسابقات را قطعی کرده است.