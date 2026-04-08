سهمیه پنجم لیگ برتر انگلیس در لیگ قهرمانان قطعی شد

به گزارش ایلنا، لیگ برتر انگلیس موفق شد با کسب یک سهمیه اضافی موسوم به «سهمیه عملکرد اروپایی» (EPS)، حضور حداقل پنج تیم در لیگ قهرمانان فصل آینده را قطعی کند.

این سهمیه پس از پیروزی یک بر صفر آرسنال مقابل اسپورتینگ در دیدار رفت مرحله یک‌چهارم نهایی لیگ قهرمانان تثبیت شد؛ نتیجه‌ای که جایگاه انگلیس را در بین دو لیگ برتر رده‌بندی ضریب یوفا تضمین کرد.

این دومین فصل پیاپی است که فوتبال انگلیس چنین سهمیه‌ای را به دست می‌آورد. در فصل جاری نیز تیم‌هایی چون لیورپول، آرسنال، منچسترسیتی، چلسی و نیوکاسل در لیگ قهرمانان حضور داشتند و تاتنهام نیز به‌عنوان ششمین نماینده با قهرمانی در لیگ اروپا به این رقابت‌ها راه یافت.

بر اساس قوانین یوفا، این سهمیه اضافی به دو لیگی تعلق می‌گیرد که در مجموع سه رقابت اروپایی (لیگ قهرمانان، لیگ اروپا و لیگ کنفرانس) بهترین عملکرد را داشته باشند.

لیگ برتر انگلیس در بیشتر مقاطع این فصل در صدر این رده‌بندی قرار داشته است. جالب اینکه هر ۹ تیم انگلیسی حاضر در رقابت‌های اروپایی از مرحله گروهی عبور کردند، هرچند تنها پنج تیم به مرحله یک‌چهارم نهایی رسیدند.

در همین حال، رقابت برای کسب رتبه پنجم لیگ برتر همچنان بسیار نزدیک دنبال می‌شود. لیورپول با ۴۹ امتیاز در جایگاه پنجم قرار دارد، اما تنها یک امتیاز بیشتر از چلسیِ رده ششمی دارد. در این میان، تیم‌هایی مانند برنتفورد و اورتون نیز با فاصله‌ای اندک همچنان امیدوار هستند. در واقع، اختلاف امتیازی تیم‌های پنجم تا سیزدهم تنها ۷ امتیاز است.

از سوی دیگر، احتمال افزایش تعداد نمایندگان انگلیس در فصل آینده لیگ قهرمانان نیز وجود دارد. برای مثال، اگر استون‌ویلا که اکنون در رده چهارم قرار دارد، قهرمان لیگ اروپا شود اما خارج از جمع پنج تیم برتر لیگ برتر بایستد، به‌صورت خودکار راهی لیگ قهرمانان خواهد شد و تعداد نمایندگان انگلیس به شش تیم می‌رسد.

سناریویی مشابه برای لیورپول نیز مطرح است؛ در صورتی که این تیم قهرمان لیگ قهرمانان شود اما در جمع چهار تیم نخست لیگ برتر قرار نگیرد. همچنین اگر تیمی با قهرمانی اروپایی در رتبه پنجم یا ششم لیگ قرار گیرد، حتی تیم ششم نیز سهمیه لیگ قهرمانان را کسب خواهد کرد و در صورت وقوع همزمان این شرایط، حتی رتبه هفتم نیز می‌تواند راهی این رقابت‌ها شود.

در این میان، ناتینگهام فارست نیز به‌عنوان یک شگفتی بالقوه مطرح است؛ تیمی که در حال حاضر در رده شانزدهم قرار دارد، اما در صورت قهرمانی در لیگ اروپا، بدون توجه به جایگاهش در لیگ، سهمیه لیگ قهرمانان را به دست خواهد آورد.

در سطح رقابت‌های اروپایی، اگرچه لیگ برتر یکی از دو سهمیه اضافی را قطعی کرده، اما رقابت برای سهمیه دوم همچنان ادامه دارد. در حال حاضر، اسپانیا در موقعیت بهتری نسبت به آلمان و پرتغال قرار دارد، هرچند نتایج مراحل پایانی رقابت‌ها می‌تواند این معادله را تغییر دهد.

رده‌بندی ضریب یوفا بر اساس عملکرد باشگاه‌ها در سه تورنمنت اروپایی محاسبه می‌شود؛ به‌طوری که نتایج بازی‌ها، صعود به مراحل بعدی و امتیازات پاداش در این رتبه‌بندی لحاظ می‌شود. در صورت حفظ جایگاه فعلی اسپانیا، مانند فصل گذشته، دو لیگ برتر انگلیس و لالیگا صاحب سهمیه‌های اضافی لیگ قهرمانان خواهند شد.

انتهای پیام/