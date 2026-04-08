اطلاعیه سازمان لیگ درمورد بازگشت لیگ برتر
سازمان لیگ با صدور اطلاعیهای از باشگاهها خواست خود را برای ادامه مسابقات آماده کنند.
به گزارش ایلنا، در شرایطی که رقابتهای لیگ برتر پس از حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی متوقف شده بود و گمانهزنیهای زیادی درباره زمان و نحوه ازسرگیری مسابقات مطرح میشد، سازمان لیگ با انتشار اطلاعیهای رسمی نخستین گام را برای بازگشت فوتبال به جریان عادی برداشت و از باشگاهها خواست مقدمات لازم برای حضور دوباره در رقابتها را فراهم کنند.
در اطلاعیه سازمان لیگ فوتبال ایران آمده است:
"سازمان لیگ پیروزی ملت سرافراز کشورمان در مقاومت حماسی ۴۰ روزه و تحمیل اراده ملی بر متجاوزان را که منجر به عقبنشینی دشمن و پذیرش شروط برحق ایران شد، تبریک عرض مینماید.
با توجه به نقش مهم فوتبال در شور و نشاط اجتماعی و همچنین لزوم به سرانجام رسیدن بیست و پنجمین دوره لیگ برتر از مدیران عامل محترم باشگاه های لیگ برتر درخواست می گردد هر چه سریع تر اقدامات لازم را برای آماده سازی و آغاز تمرینات تیمهای فوتبال خود به انجام رسانند تا مهیای حضور در مسابقات باقیمانده از بیست و پنجمین دوره لیگ برتر (جام خلیج فارس) گردند.
بدیهی است جزئیات مربوط به از سرگیری مسابقات متعاقبا اعلام میگردد."