اطلاعیه سازمان لیگ درمورد بازگشت لیگ برتر

به گزارش ایلنا، در شرایطی که رقابت‌های لیگ برتر پس از حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی متوقف شده بود و گمانه‌زنی‌های زیادی درباره زمان و نحوه ازسرگیری مسابقات مطرح می‌شد، سازمان لیگ با انتشار اطلاعیه‌ای رسمی نخستین گام را برای بازگشت فوتبال به جریان عادی برداشت و از باشگاه‌ها خواست مقدمات لازم برای حضور دوباره در رقابت‌ها را فراهم کنند.

در اطلاعیه سازمان لیگ فوتبال ایران آمده است:

"سازمان لیگ پیروزی ملت سرافراز کشورمان در مقاومت حماسی ۴۰ روزه و تحمیل اراده ملی بر متجاوزان را که منجر به عقب‌نشینی دشمن و پذیرش شروط برحق ایران شد، تبریک عرض می‌نماید.

با توجه به نقش مهم فوتبال در شور و نشاط اجتماعی و همچنین لزوم به سرانجام رسیدن بیست و پنجمین دوره لیگ برتر از مدیران عامل محترم باشگاه های لیگ برتر درخواست می گردد هر چه سریع تر اقدامات لازم را برای آماده سازی و آغاز تمرینات تیمهای فوتبال خود به انجام رسانند تا مهیای حضور در مسابقات باقیمانده از بیست و پنجمین دوره لیگ برتر (جام خلیج فارس) گردند.

بدیهی است جزئیات مربوط به از سرگیری مسابقات متعاقبا اعلام می‌گردد."

