به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال ایران در مسیر آماده‌سازی نهایی جهت حضوری شایسته در رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶، برنامه‌ریزی خود را برای برپایی یک اردوی تمرینی در نوار شمالی کشور و استان مازندران نهایی کرده است.

بر اساس تصمیمات اتخاذ شده از سوی کادر فنی، شهر قائمشهر به عنوان میزبان اصلی شاگردان امیر قلعه‌نویی برگزیده شده تا ملی‌پوشان در اتمسفر فوتبالی این منطقه تمرینات خود را دنبال کنند.

یوزهای ایرانی در حالی مهیای این مرحله از اردو می‌شوند که در آخرین پنجره بازی‌های ملی (فیفادی گذشته)، دو تجربه متفاوت را پشت سر گذاشتند؛ آن‌ها در دیدار نخست مقابل تیم ملی نیجریه شکست را پذیرفتند، اما در تقابل دوم با تیم ملی کاستاریکا، با نتیجه 5-0 به پیروزی رسیدند.

اکنون کادر فنی در نظر دارد با استفاده از ظرفیت‌های کمپ تمرینی در مازندران، نقاط ضعف شناسایی شده در دیدارهای قبلی را برطرف ساخته و انسجام تیمی را برای ورود به معتبرترین تورنمنت جهانی فوتبال ارتقا بخشد.

