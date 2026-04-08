سایه سنگین آسیب به فولاد مبارکه بر اردوگاه طلاییپوشان اصفهان
حملات به زیرساختهای فولاد مبارکه، برنامههای آمادهسازی شاگردان محرم نویدکیا را با چالشی جدی مواجه کرده و زمان آغاز دور جدید تمرینات این تیم را در هالهای از ابهام فرو برده است.
به گزارش ایلنا، در شرایطی که با فرارسیدن روزهای پایانی هفته، غالب باشگاههای حاضر در لیگ برتر مطابق فراخوان کادر فنی خود مهیای آغاز دور جدید تمرینات میشوند، وضعیت در اردوگاه سپاهان به گونهای دیگر رقم خورده است. برخلاف رقبای مدعی که زمانبندی مشخصی را برای شروع فعالیتهای خود در نظر گرفتهاند، طلاییپوشان اصفهانی هنوز موعد دقیقی را برای برپایی تمرینات تعیین نکردهاند و شرایط این تیم در وضعیت نامشخصی دنبال میشود.
ساختار باشگاه سپاهان به سبب پیوند مستقیم با مجموعه صنعتی فولاد مبارکه، تحت تأثیر پیامدهای ناشی از حملات اخیر به زیرساختهای این مجتمع قرار گرفته است. این شرایط استثنایی سبب شده تا اولویتهای مجموعه از حوزههای صرفاً ورزشی به سمت تصمیمات کلان مدیریتی تغییر یابد، چرا که بروز چالش در بدنه صنعتی حامی باشگاه، مستقیماً بر فرآیندهای برنامهریزی تیم سایه افکنده است.
برپایی مجدد تمرینات سپاهان اکنون منوط به خروجی نشستهای مشترک میان کادر فنی و مدیران ارشد باشگاه است. محرم نویدکیا، سکاندار زردپوشان، به همراه مسئولان تیم در حال ارزیابی ابعاد مختلف این بحران هستند تا زمان مقتضی را برای فراخوان بازیکنان اعلام کنند.
هرچند احتمال میرود تمرینات این تیم در آیندهای نزدیک از سر گرفته شود. در نهایت، سپاهان که همواره به انضباط در برپایی اردوهای پیشفصل شهرت داشت، اکنون برای بازگشت به روال عادی تمرینی، نیازمند بازسازی روانی و مدیریتی در پی وقایع اخیر است.