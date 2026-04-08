تعیین موعد شروع تمرینات قهرمان لیگ ایران

به گزارش ایلنا، سرخ‌پوشان تبریزی که برای تقابل در لیگ نخبگان آسیا مقابل شباب الاهلی باید مهیای سفر به عربستان شوند، نقشه راه تمرینی خود را از سوی کادر فنی دریافت کرده‌اند. بر همین اساس، مقرر شده است که تمرینات تراکتور از فردا کلید بخورد و بازیکنان نیز آمادگی خود را برای حضور در این اردو اعلام نموده‌اند. استادیوم بنیان‌دیزل به عنوان میعادگاه شروع تمرینات برگزیده شده است.

نکته قابل تامل اینجاست که برخلاف پیش‌بینی‌ها مبنی بر آغاز دور جدید آماده‌سازی در تهران، مدیران باشگاه با تکیه بر زیرساخت‌های موجود در تبریز، تصمیم گرفتند تمرینات را در بنیان‌دیزل متمرکز کنند. اگرچه برپایی تمرین منوط به حضور حداکثری نفرات است، اما گزارش‌ها حاکی از آن است که بخش عمده بازیکنان در مسیر رسیدن به شهر تبریز هستند تا خود را به کادر فنی معرفی کنند.

مدیریت باشگاه تراکتور همزمان در حال برنامه‌ریزی برای عزیمت به جده جهت رویارویی با حریف اماراتی است، هرچند تحقق این سفر به صدور مجوزهای نهایی با توجه به اطلاعیه‌های وزارت ورزش بستگی دارد.

در این میان، وضعیت لژیونرهای تیم کماکان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و این احتمال تقویت شده که ۷ بازیکن خارجی این تیم که یک رکورد در فوتبال ایران به شمار می‌روند، به طور مستقیم از کشورهای خود راهی عربستان شوند تا به جمع سایر نفرات ملحق گردند.

