شمسآذر آماده بازگشت به تمرینات
تیم فوتبال شمسآذر قزوین پس از وقفه طولانی رقابتهای لیگ برتر، برنامه آمادهسازی خود را از سر میگیرد.
به گزارش ایلنا، با آغاز جنگ تحمیلی علیه ایران و همزمانی آن با حملات دشمن به برخی اماکن ورزشی، مسابقات لیگ برتر فوتبال حدود چهل روز پیش به حالت تعلیق درآمد. در این مدت نه تنها برگزاری مسابقات ممکن نبود، بلکه شرایط برای انجام تمرینات گروهی تیمها نیز فراهم نشد.
با وجود این شرایط، بازیکنان شمسآذر قزوین زیر نظر کادر فنی تمرینات انفرادی خود را دنبال کردند تا آمادگی بدنیشان تا حد امکان حفظ شود.
اکنون و با اعلام آتشبس، مسئولان این باشگاه در تلاش هستند هرچه سریعتر تمرینات گروهی را از سر بگیرند. در صورت نبود مشکل خاص، قرار است تمرینات تیم از روز شنبه ۲۲ فروردین با حضور بازیکنان آغاز شود. این در حالی است که گفته میشود قرار است روز یکشنبه ۲۳ فروردین درباره نحوه ادامه فصل تصمیمگیری نهایی صورت بگیرد.
شمسآذر قزوین در جدول فعلی لیگ برتر با ۲۲ امتیاز از ۲۳ مسابقه در رده سیزدهم قرار دارد. این تیم در حالی با آلومینیوم همامتیاز است که یک بازی بیشتر انجام داده است.
بر اساس برنامه قبلی لیگ، شمسآذر در هفتههای باقیمانده باید مقابل ملوان، پرسپولیس، خیبر، گلگهر و ذوبآهن به میدان برود، هرچند هنوز مشخص نیست سازمان لیگ چه تصمیمی درباره ادامه مسابقات و سرنوشت تیمهای پایین جدول خواهد گرفت.