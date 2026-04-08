به گزارش ایلنا، تیم فوتبال گل‌گهر سیرجان که در فصل جاری لیگ برتر خلیج فارس عملکرد قابل توجهی از خود به نمایش گذاشته، حالا با فروکش کردن شرایط اخیر و اعلام آتش‌بس آماده بازگشت به تمرینات شده است.

بر اساس اعلام باشگاه گل‌گهر، تمرینات این تیم از روز پنجشنبه آغاز خواهد شد و مهدی تارتار از بازیکنانش خواسته است تا برای شروع دوباره تمرینات در تهران حاضر شوند.

با توجه به اینکه گل‌گهر همچنان برای کسب سهمیه آسیایی شانس دارد، کادر فنی این تیم تصمیم گرفته تمرینات را زودتر از برخی رقبا آغاز کند تا در صورت برگزاری مسابقات به شکل متمرکز، تیم از نظر بدنی و فنی در شرایط مطلوب قرار داشته باشد.

در این میان، گل‌گهر سه بازیکن خارجی در ترکیب خود دارد که هنوز زمان دقیق بازگشت آنها به ایران مشخص نشده است.

