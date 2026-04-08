اعلام برنامه هفته پایانی لیگ فوتسال پس از تعطیلی طولانی
با اعلام زمان ادامه رقابتها، تیمهای لیگ برتر فوتسال تنها ۱۰ روز فرصت دارند تا برای هفته سرنوشتساز پایانی آماده شوند.
به گزارش ایلنا، لیگ برتر فوتسال ایران که پس از سالها با هیجان و رقابت نزدیک دنبال میشد و برخلاف فصول گذشته تا روز آخر قهرمانش مشخص نشده بود، به دلیل حملات اخیر و توقف مسابقات یکی از طولانیترین تعطیلات ناخواسته خود را تجربه کرد. این وقفه باعث شد باشگاهها، بازیکنان و مربیان در بلاتکلیفی کامل قرار بگیرند و خبرهای ضد و نقیض درباره سرنوشت هفته پایانی منتشر شود.
با اعلام آتشبس، سازمان لیگ در کوتاهترین زمان تصمیم قطعی را اعلام کرد. بر این اساس، تیمها ده روز فرصت دارند تا دوباره به شرایط مسابقه برگردند و هفته بیستوششم و پایانی لیگ برتر فوتسال روز ۳۰ فروردین برگزار خواهد شد. همه بازیها نیز بهصورت همزمان و از ساعت ۱۵ آغاز میشود تا تکلیف قهرمان و تیم سقوطکننده مشخص شود.
در این هفته حساس، تیمهای بالانشین مقابل تیمهای انتهای جدول قرار میگیرند. گیتیپسند و مس سونگون در شرایطی به مصاف پالایشگاه نفت شازند و شهرداری ساوه میروند که نتیجه این دیدارها میتواند قهرمان لیگ را تعیین کند. همچنین دیدار گهر زمین و بهشتیساز گرگان اهمیت ویژهای دارد و در صورت ناکامی بهشتیساز مقابل حریف قدرتمندش، احتمال سقوط این تیم بسیار بالا خواهد بود.
برنامه هفته پایانی لیگ برتر فوتسال به شرح زیر است:
یکشنبه ۳٠ فروردین/ ساعت ۱۵
مس سونگون _ شهرداری ساوه
پالایش نفت شازند _ گیتی پسند
پالایش نفت اصفهان _ جوادالائمه شهرکرد
پالایش نفت بندرعباس _ فولاد زرند
گهرزمین سیرجان _ بهشتی سازه گرگان
سن ایچ ساوه _ پردیس قزوین
عرشیا شهرقدس _ فولاد هرمزگان