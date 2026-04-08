اعلام زمان آغاز دوباره تمرینات استقلال

آبی‌پوشان پس از وقفه مسابقات، طبق تصمیم کادر فنی تمرینات گروهی خود را از سر می‌گیرند.

به گزارش ایلنا،  پس از توقف مسابقات فوتبال در پی حمله اخیر و ایجاد آتش‌بس، تمرینات تیم استقلال نیز قرار است دوباره آغاز شود. بازیکنان این تیم که طی این مدت برنامه‌های انفرادی را دنبال می‌کردند، حالا با تصمیم کادر فنی به تمرینات گروهی بازمی‌گردند تا برای ادامه رقابت‌ها آماده شوند.

طبق برنامه‌ریزی انجام شده، تمرینات اولیه استقلال در کمپ مرحوم ناصر حجازی برگزار خواهد شد و از روز دوشنبه نیز بازیکنان به ورزشگاه آزادی منتقل می‌شوند تا بخش اصلی آماده‌سازی خود را در زمین مسابقه پیگیری کنند.

با توجه به وقفه ایجادشده در لیگ برتر، کادر فنی استقلال تلاش دارد در کوتاه‌ترین زمان ممکن شرایط بدنی و تاکتیکی بازیکنان را به وضعیت مطلوب بازگرداند تا تیم با آمادگی کامل به جریان رقابت‌ها برگردد.

