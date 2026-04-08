منتظری: جایگاه الشحانیه واقعی نیست

به گزارش ایلنا، تیم الشحانیه با هدایت پژمان منتظری خود را برای دو مسابقه پایانی فصل ۲۶-۲۰۲۵ لیگ ستارگان قطر آماده می‌کند؛ دیدارهایی که می‌تواند نقش مهمی در سرنوشت این تیم در جدول داشته باشد. آنها در حالی امشب به مصاف الشمال رده دومی می‌روند که امیدوارند با کسب نتیجه، شرایط خود را بهبود ببخشند.

منتظری که تیمش در دو هفته اخیر نتایج مطلوبی نگرفته، در نشست خبری پیش از این مسابقه درباره وضعیت تیمش صحبت کرد. او معتقد است جایگاه فعلی الشحانیه در جدول بازتاب واقعی عملکرد این تیم نیست.

سرمربی موقت الشحانیه در این باره گفت: «رتبه آخر جدول نشان‌دهنده عملکرد واقعی تیم ما نیست و باید جایگاه بهتری داشته باشیم. متأسفانه در آستانه پایان فصل در این موقعیت قرار گرفته‌ایم.»

او با اشاره به دیدار قبلی تیمش مقابل العربی افزود: «در آن بازی نمایش بسیار خوبی داشتیم و به بازیکنانم افتخار می‌کنم، اما نتوانستیم امتیاز بگیریم.»

منتظری همچنین درباره دیدار پیش رو اظهار داشت: «بازی بسیار سختی برابر تیمی داریم که برای قهرمانی می‌جنگد. فکر می‌کنم بازیکنان شرایط را به‌خوبی درک می‌کنند. ما به امتیاز نیاز داریم و معتقدم تیم آماده جنگیدن است؛ باید ببینیم در زمین چه اتفاقی رخ می‌دهد.»

