پاسخ سپاهان به پیام همدلی استقلال

به گزارش ایلنا، در روزهایی که فضای ورزش ایران تحت تأثیر تحولات اخیر و حملات صورت‌گرفته به برخی زیرساخت‌های کشور، از جمله مجتمع فولاد مبارکه اصفهان قرار دارد، نشانه‌هایی از همدلی میان باشگاه‌های بزرگ فوتبال دیده می‌شود. در همین راستا، پس از آنکه باشگاه استقلال با انتشار پیامی حمایت و همبستگی خود را با مردم اصفهان و مجموعه سپاهان اعلام کرد، باشگاه سپاهان نیز با انتشار نامه‌ای رسمی به این اقدام واکنش نشان داد.

این مکاتبه میان دو باشگاه باسابقه فوتبال ایران، فراتر از یک ارتباط اداری معمول ارزیابی می‌شود؛ باشگاه‌هایی که رقابت‌های آنها همواره از حساس‌ترین تقابل‌های فوتبال ایران بوده، اما در شرایط کنونی، بر اهمیت اتحاد و همدلی در برابر تهدیدات خارجی تأکید کرده‌اند.

متن این نامه که خطاب به علی تاجرنیا، سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال نوشته شده، به شرح زیر است:

جناب آقای علی تاجرنیا

رئیس محترم هیئت‌مدیره و سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال تهران

‌با سلام و احترام

‌ایران عزیزمان روزهای تاریخی و پرافتخاری را در مقابله با تجاوز آشکار دشمن آمریکایی صهیونی پشت سر می‌گذارد و مردم کشورمان داغدار از دست دادن قهرمانان و هم وطنان خود هستند.

‌این‌ حضور پرشور و اتحاد مثال‌زدنی مردم در صحنه، دشمن خبیث را در سطح عملیات و تاکتیک دچار تغییر موضع کرد که شاهد حمله به مجتمع فولاد مبارکه اصفهان، برخلاف معاهدات بین‌المللی بودیم.

در این برهه اما پیام بزرگوارانه و پرمهر جنابعالی و مجموعه باشگاه استقلال تهران موجب دلگرمی شد و بار دیگر بر اهمیت رقابت سالم و همدلی در خارج از قوائد مسابقه تأکید داشت.

‌امید است با استعانت از خداوند متعال در مسیر خدمت به ملت بزرگ ایران بیش از پیش موفق و مؤید باشید.