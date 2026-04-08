اورونوف در انتظار اولین بازی برای اندیجان
ستاره ازبک پرسپولیس پس از انتقال کوتاهمدت به لیگ کشورش، حالا در آستانه تجربه چالشی تازه قرار گرفته است.
به گزارش ایلنا، در حالیکه فوتبال ایران تحت تأثیر شرایط خاص کشور قرار گرفته، اوستون اورونوف، ملیپوش ازبکستانی پرسپولیس، به همراه چند بازیکن ازبک دیگر که در لیگ ایران بازی میکردند با قراردادهایی کوتاهمدت و قرضی راهی لیگ ازبکستان شدهاند. در همین چارچوب، اورونوف نیز با باشگاه اندیجان به توافق رسید؛ انتقالی که بیش از هر چیز با هدف حفظ آمادگی این بازیکن برای رقابتهای ملی صورت گرفته است.
با این حال وضعیت حضور او در ترکیب تیم جدیدش هنوز مشخص نیست. سامول بابایان، سرمربی اندیجان و سرمربی پیشین تیم ملی ازبکستان، پس از دیدار اخیر تیمش برابر نوفباخور که با شکست یک بر صفر اندیجان همراه بود، درباره شرایط این بازیکن توضیحاتی ارائه داد.
بابایان در این باره گفت: «زمان کافی در اختیار نداشتیم و باید ببینیم در روزهای آینده چه اتفاقی میافتد. تلاش زیادی شد تا او در این مسابقه حضور داشته باشد اما روندهای اداری خاصی وجود دارد و باید هماهنگیهایی با دو فدراسیون و همچنین فیفا انجام شود.»
او همچنین به همکاری باشگاه پرسپولیس در این انتقال اشاره کرد و افزود: «باشگاه پرسپولیس به خوبی درک میکند که اورونوف باید برای رقابتهای مهم ملی آماده شود و از این بابت همکاری خوبی وجود داشته است.»
اندیجان در حالی چشمانتظار اضافه شدن این بازیکن است که در آخرین مسابقه خود برابر نوفباخور با نتیجه یک بر صفر شکست خورد؛ نتیجهای که میتواند اهمیت حضور هرچه سریعتر این بازیکن در ترکیب تیم را برای کادر فنی بیشتر کند.
با برطرف شدن موانع اداری، احتمال دارد اورونوف بهزودی نخستین بازی خود را برای اندیجان انجام دهد؛ حضوری که میتواند هم برای تیم جدیدش مهم باشد و هم برای ادامه مسیر ملی او.