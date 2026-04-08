ترکیب احتمالی پیاسجی و لیورپول/ شب ملتهب پارکدوپرنس
استادیوم خاطرهانگیز شهر پاریس امشب میزبان تقابل پرگل و تماشایی پاریسنژرمن و لیورپول است تا یکی از جذابترین نبردهای تاکتیکی قاره سبز رقم بخورد.
به گزارش ایلنا، پاریسنژرمن در شب میزبانی از لیورپول در پارکدوپرنس، شامگاه چهارشنبه دور رفت مرحله یکچهارم نهایی لیگ قهرمانان را با اتکا به جو ورزشگاه خانگی آغاز میکند. پاریسیها امیدوارند با ثبت یک نتیجه درخشان در این نبرد، مسیر رسیدن به جمع چهار تیم پایانی را در آستانه دیدار برگشت هموار سازند.
در سمت مقابل، لیورپول در شرایطی برای سومین بار متوالی به مصاف رقیبی با پوشش آبی میرود که خاطره خوشی از تقابلهای قبلی با برایتون و منچسترسیتی ندارد؛ بهویژه برابر سیتیزنها که در جام حذفی شکستی سنگین را به شاگردان آرنه اشلوت تحمیل کردند. وقفه دو هفتهای مسابقات ملی نیز گرهی از کار قرمزهای مرسیساید باز نکرد و آنها با دریافت چهار گل که شامل هتتریک ارلینگ هالند و ضربه تماشایی آنتوان سمنیو بود، زمین را ترک کردند.
سرمربی پیشین فاینورد در حال حاضر آمار تلخ ۱۵ شکست در تمامی رقابتهای فصل جاری را در کارنامه دارد که از زمان حضور برندان راجرز در فصل ۱۵-۲۰۱۴، بدترین رکورد باشگاه محسوب میشود. آنها در پنج بازی اخیر خود تنها یک بار طعم برد را چشیدهاند که آن هم به پیروزی قاطع مقابل گالاتاسرای در دور برگشت مرحله قبلی بازمیگردد. با این حال، پیش از آن موفقیت، لیورپولیها در بازی خارج از خانه مغلوب شده بودند و اکنون آمار چهار شکست در پنج سفر اخیر خود را ثبت کردهاند که تنها پیروزی آنها در این بازه زمانی برابر ولورهمپتونِ بحرانزده بوده است.
در حالی که قهرمان فرانسه مقابل مدافع عنوان قهرمانی انگلیس صفآرایی میکند، وضعیت دو تیم در لیگهای داخلی کاملاً متفاوت است؛ لیورپول در آستانه از دست دادن جام قهرمانی است، اما شاگردان لوئیس انریکه بار دیگر سلطه خود بر لوشامپیونه را تثبیت کردهاند. لانس که تا مدتی پیش سایهبهسایه پاریسیها حرکت میکرد، با لغزشهای اخیرش راه را برای پاریسنژرمن باز کرد تا آنها با چهار امتیاز برتری و یک بازی کمتر در صدر جدول تکیه بزنند.
میزبان این مسابقه، چهارشنبه گذشته با درخشش عثمان دمبله و پیروزی سه بر یک مقابل تولوز، چهارمین برد متوالی خود را جشن گرفت؛ بردهایی که دو مورد آن در جدال با چلسی به دست آمد. پاریسنژرمن در چهار حضور قبلی خود در این مرحله از لیگ قهرمانان همواره موفق به صعود شده و اکنون رکورد هفت بازی بدون شکست و پنج پیروزی مقابل تیمهای انگلیسی را در کارنامه دارد.
ترکیب احتمالی پاریسنژرمن: سافونوف، حکیمی، مارکینیوش، پاچو، مندز، زئیر امری، ویتینیا، نوس، دوئه، دمبله و کواراتسخلیا
ترکیب احتمالی لیورپول: ماماردشویلی، فریمپونگ، کوناته، فندایک، کرکز، گراونبرخ، مکآلیستر، صلاح، سوبوسلای، ویرتز و اکیتیکه