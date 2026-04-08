ازسرگیری تمرینات گروهی صنعت نفت آبادان
تمرینات گروهی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان پس از چند هفته وقفه از عصر فردا در زمین پیروز این شهر از سر گرفته میشود.
به گزارش ایلنا، در شرایطی که کشور درگیر وضعیت جنگی بود، بازیکنان صنعت نفت آبادان مانند بسیاری از تیمها تمرینات خود را به صورت انفرادی دنبال میکردند. اما از این پس قرار است برنامه آمادهسازی این تیم دوباره به شکل گروهی و طبق روال عادی ادامه پیدا کند.
این تصمیم صبح امروز به اعضای تیم اعلام شد و بر اساس برنامهریزی انجامشده، بازیکنان صنعت نفت از عصر فردا در زمین پیروز آبادان، محل اختصاصی تمرینات این تیم، پس از چند هفته بار دیگر در کنار هم تمرینات خود را آغاز خواهند کرد.
صنعت نفت در فصل جاری لیگ دسته اول نتایج پرفراز و نشیبی را تجربه کرده است. با حضور سیروس پورموسوی روی نیمکت این تیم، آبادانیها به صدر جدول نزدیکتر شدند و اکنون به عنوان یکی از مدعیان جدی صعود به لیگ برتر شناخته میشوند.
این تیم در حالی تمرینات گروهی خود را از سر میگیرد که پیش از این نساجی قائمشهر نیز چنین برنامهای را آغاز کرده بود؛ هرچند تفاوت شرایط شهرهای قائمشهر و آبادان در دوران جنگی در زمان شروع تمرینات بیتأثیر نبود.
در حال حاضر لیگ دسته اول در آستانه هفته بیستوچهارم قرار دارد. نساجی با ۴۶ امتیاز صدرنشین است و مس شهربابک با ۴۴ امتیاز و صنعت نفت آبادان با ۴۱ امتیاز در ردههای بعدی قرار دارند. سایپا نیز با ۳۸ امتیاز در رتبه چهارم جدول ایستاده است.