خط قرمز روی نام ستاره ازبک استقلال!

به گزارش ایلنا، تیم ملی ازبکستان با هدایت فابیو کاناوارو، اسطوره فوتبال ایتالیا، خود را برای نخستین حضور تاریخش در جام جهانی آماده می‌کند. ازبک‌ها که به عنوان اولین نماینده آسیای مرکزی موفق به صعود به این رقابت‌ها شده‌اند، با فهرستی متشکل از لژیونرهای شاغل در اروپا و ستاره‌های فعال در لیگ‌های مختلف وارد مرحله آماده‌سازی شده‌اند.

در میان دعوت‌شدگان، حضور چند بازیکن شاغل در لیگ برتر ایران جلب توجه می‌کند. اوستون اورونوف و ایگور سرگی‌اف از پرسپولیس، رستم آشورماتوف از استقلال و خامروبکوف از تراکتور از جمله بازیکنانی هستند که در این فهرست قرار گرفته‌اند.

با این حال، مهم‌ترین نکته لیست جدید ازبکستان غیبت جلال‌الدین ماشاریپوف است. کاپیتان تیم ملی ازبکستان و ستاره استقلال که سال‌ها یکی از مهره‌های کلیدی تیم ملی کشورش بوده، در این فهرست حضور ندارد. هنوز مشخص نیست مصدومیت دلیل این غیبت بوده یا اینکه کاناوارو در برنامه‌های فنی خود جایی برای این بازیکن در نظر نگرفته است.

