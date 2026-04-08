به گزارش ایلنا، کهکشانی‌های مادریدی هرچند در پیکار رفت از مرحله یک‌چهارم نهایی لیگ قهرمانان با حساب دو بر یک مغلوب بایرن مونیخ شدند، اما مهره‌های کلیدی این باشگاه هیچ انگیزه‌ای برای تسلیم شدن ندارند و با باوری قلبی به موفقیت در دیدار برگشت که هفته پیش‌رو در استادیوم آلیانز آرنا به انجام می‌رسد، چشم به صعود دوخته‌اند.

وینیسیوس جونیور در یک استوری اینستاگرامی نوشت: «ما هنوز زنده‌ایم! باید باور داشته باشیم!»

فدریکو والورده گفت: «ما متقاعد شده‌ایم که نتیجه را برمی‌گردانیم.»

آلوارو کارراس افزود: «نیمه دوم این تقابل هنوز باقی مانده است و ما نتیجه را برمی‌گردانیم.»

ترنت الکساندر آرنولد تأکید کرد: «این فقط بین دو نیمه است. باید حداقل یک گل در آنجا بزنیم، اگر نه بیشتر. هدف، قهرمانی در این رقابت است. برای رسیدن به مرحله بعدی، تمام توان‌مان را خواهیم گذاشت. مأموریت بزرگی پیش رو داریم.»

آنتونیو رودیگر هم درباره بازی برگشت چهارشنبه هفته آینده گفت: «ما همچنان در رقابت هستیم. بعد از گل امباپه، همه‌ چیز ممکن است. فکر می‌کنم موقعیت‌هایی برای گل‌های بیشتر داشتیم اما در نهایت شرایط همین‌گونه رقم خورد.»

لونین که به عنوان دروازه‌بان ذخیره به جای تیبو کورتوای مصدوم (آسیب عضلانی) بازی کرد، گفت: «ما هنوز در بازی هستیم. کار سخت‌تر خواهد شد، اما به خودمان ایمان داریم. این مرحله یک‌چهارم نهایی لیگ قهرمانان است و مشخص بود که آسان نخواهد بود. در بازی برگشت تمام توان‌مان را خواهیم گذاشت. در مونیخ باید گل بزنیم و نباید گل دریافت کنیم.»

اورلین شوامنی که به دلیل محرومیت از کارت زرد بازی برگشت را از دست داده است، گفت: «در بازی برگشت همه‌چیز را در زمین برای این تیم خواهیم داد. با کیفیتی که داریم، می‌توانیم به دستاوردهای بزرگی برسیم.»

