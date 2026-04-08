رضایت آرتتا از نمایش مقتدرانه آرسنال در لیگ قهرمانان
نفر اول کادر فنی آرسنال با ابراز خرسندی از کیفیت بازی شاگردانش در تقابل با اسپورتینگ، کسب این موفقیت ارزشمند را مورد تمجید قرار داد.
به گزارش ایلنا، تیم فوتبال آرسنال با کسب پیروزی در دیدار رفت مقابل اسپورتینگ در خاک پرتغال، گام بلندی برای قطعی کردن حضور خود در مرحله نیمهنهایی لیگ قهرمانان اروپا برداشت. میکل آرتتا، سرمربی توپچیها، پس از برتری یک بر صفر تیمش در لیسبون، مراتب خرسندی خود را از این نتیجه ارزشمند ابراز کرد.
آرتتا در این خصوص اظهار داشت: «از کسب این پیروزی در زمین حریف، آن هم در مرحله یکچهارم نهایی لیگ قهرمانان و مقابل تیمی که مدتها در خانه مغلوب نشده بود، بسیار خوشحالم. این موضوع به خوبی گویای دشواری این رقابت است. آگاه بودیم که احتمال دارد در گلزنی با چالش مواجه شویم، زیرا در زمان رسیدن به یکسوم تدافعی رقیب، دقت لازم در ضربات آخر را نداشتیم. برای عبور از خط دفاعی آنها، باید با دقت، سرعت و اثرگذاری بیشتری عمل میکردیم.»
وی در ادامه خاطرنشان کرد: «یک گل ما مردود اعلام شد و موقعیتهایی داشتیم که در آستانه باز شدن دروازه بود، اما در ارسال پاسهای نهایی ناموفق بودیم. در نهایت، درخشش انفرادی بازیکنان کلیدی ما این برد را رقم زد. گل پیروزیبخش تیم بسیار تماشایی بود و این همان تاثیری است که در این مقطع حساس از فصل به آن احتیاج داریم؛ زمانی که همه باید تعیینکننده ظاهر شوند و خوشبختانه این اتفاق رخ داد.»
سرمربی آرسنال درباره درخشش دیوید رایا درون دروازه عنوان کرد: «او دو مهار بسیار حیاتی داشت. اساساً تفاوتها در لیگ قهرمانان در همین مناطق جریمه رقم میخورد و کیفیت بالا، تعیینکننده نتایج بازیهاست.»
آرتتا در پایان صحبتهای خود تصریح کرد: «در حال حاضر، رایا از بدو پیوستن به جمع ما، سطحی خیرهکننده و استثنایی از خود به نمایش گذاشته است و ما بسیار خوششانس هستیم که چنین دروازهبانی را در ترکیب تیممان در اختیار داریم.»