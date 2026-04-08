واکنش علی دایی به ادعای ترامپ درباره ایران
اسطوره فوتبال ایران با انتشار پیامی در فضای مجازی تأکید کرد هیچ قدرتی نمیتواند تمدن چند هزار ساله ایران را نابود کند.
به گزارش ایلنا، پس از ادعای اخیر دونالد ترامپ مبنی بر نابودی تمدن ایران، علی دایی اسطوره فوتبال ایران با انتشار پیامی در صفحه شخصی خود به این موضوع واکنش نشان داد؛ پیامی که بازتاب گستردهای در شبکههای اجتماعی داشت.
دایی در این پست با انتشار تصویری از نقشه ایران تأکید کرد هیچ قدرتی نمیتواند تمدن چند هزار ساله این سرزمین را از بین ببرد و ایران همواره سرافراز باقی خواهد ماند.
او در متن پیام خود نوشت: «هرگز قدرتی نتوانسته و نخواهد توانست تمدن و فرهنگ ۲۵۰۰ ساله ایران باستان را که در قلب و جان یکایک ماست در هم بشکند. ایران زمین روزگارها دیده است؛ آنچه سرافراز میماند همیشه تا ابد وطن است.»