واکنش طارمی به پایان جنگ؛ «زنده باد ایران»

به گزارش ایلنا، حملات خصمانه دشمن آمریکایی ـ صهیونی به خاک ایران با مقاومت ۴۰ روزه مردم کشور همراه شد؛ اتفاقی که در نهایت به اعلام آتش‌بس و پایان جنگ انجامید. در این مدت بسیاری از چهره‌های ورزشی در کنار مردم بودند و حالا نیز با پیام‌های خود پایان درگیری‌ها را واکنش نشان می‌دهند.

در همین راستا مهدی طارمی، مهاجم تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه المپیاکوس، تصویری از نقشه ایران در صفحه شخصی خود منتشر کرد و نوشت: «زنده باد ایران… با آرزوی ایرانی همیشه شاد و سلامت».

در روزهایی که کشور درگیر جنگ بود، تیم ملی فوتبال ایران در فیفادی مارس دو دیدار دوستانه برگزار کرد. طارمی در هر دو مسابقه برابر نیجریه و کاستاریکا موفق به گلزنی شد و با این گل‌ها به تنهایی در رده دوم بهترین گلزنان تاریخ تیم ملی ایران قرار گرفت؛ جایگاهی بالاتر از سردار آزمون و پس از علی دایی.

