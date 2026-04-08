واکنش طارمی به پایان جنگ؛ «زنده باد ایران»

واکنش طارمی به پایان جنگ؛ «زنده باد ایران»
مهاجم تیم ملی فوتبال ایران با انتشار پیامی در فضای مجازی، پایان درگیری‌ها و برقراری آتش‌بس را واکنش نشان داد.

به گزارش ایلنا، حملات خصمانه دشمن آمریکایی ـ صهیونی به خاک ایران با مقاومت ۴۰ روزه مردم کشور همراه شد؛ اتفاقی که در نهایت به اعلام آتش‌بس و پایان جنگ انجامید. در این مدت بسیاری از چهره‌های ورزشی در کنار مردم بودند و حالا نیز با پیام‌های خود پایان درگیری‌ها را واکنش نشان می‌دهند.

در همین راستا مهدی طارمی، مهاجم تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه المپیاکوس، تصویری از نقشه ایران در صفحه شخصی خود منتشر کرد و نوشت: «زنده باد ایران… با آرزوی ایرانی همیشه شاد و سلامت».

واکنش طارمی به پایان جنگ؛ «زنده باد ایران»

در روزهایی که کشور درگیر جنگ بود، تیم ملی فوتبال ایران در فیفادی مارس دو دیدار دوستانه برگزار کرد. طارمی در هر دو مسابقه برابر نیجریه و کاستاریکا موفق به گلزنی شد و با این گل‌ها به تنهایی در رده دوم بهترین گلزنان تاریخ تیم ملی ایران قرار گرفت؛ جایگاهی بالاتر از سردار آزمون و پس از علی دایی.

